W poprzednim odcinku Catalina była wyraźnie rozgoryczona postawą Margarity i Lorenza, którzy oskarżali Pelayo o nieuczciwość. Tymczasem Vera, za radą Lope, nadal ukrywała się na pałacowym poddaszu, by uniknąć odnalezienia. Niepokój narastał także wśród rodziców Martiny i Leonor, z niepokojem obserwujących eskalujący konflikt między córkami. Równocześnie cała posiadłość angażowała się w gorączkowe poszukiwania zaginionej Marii. W cieniu tych wydarzeń Catalina i Pelayo zorganizowali przyjęcie z degustacją sosów, Pia próbowała nakłonić Feliciana do wybaczenia Petrze, a Jana zdobyła się na szczere wyznanie przed Pią, przyznając się do zdradzenia jej sekretu Curro.
"La Promesa - pałac tajemnic" streszczenie odcinka 328
Po degustacji z Cavendishem, Margarita i Lorenzo wymieniają się swoimi spostrzeżeniami i nabierają podejrzeń co do prawdziwej natury relacji łączącej Pelayo z jego kamerdynerem. W międzyczasie Vera, po opuszczeniu strychu, przyjmuje nową tożsamość i zaczyna podawać się za jedną z pokojówek. Abel wraz z resztą służby nie ustaje w poszukiwaniach Marii, przeczesując rzeczy pozostawione przez Valentina w nadziei na znalezienie jakiejkolwiek wskazówki. Petra jest zdruzgotana po tym, jak syn ją odtrącił, a pocieszenie próbuje jej dać Pia. Z kolei Markiz i Margarita podejmują starania, by ich córki wreszcie się pogodziły.
„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La Promesa – Pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 328. odcinek zostanie wyemitowany 13 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)