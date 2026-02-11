W poprzednim odcinku Catalina była wyraźnie rozgoryczona postawą Margarity i Lorenza, którzy oskarżali Pelayo o nieuczciwość. Tymczasem Vera, za radą Lope, nadal ukrywała się na pałacowym poddaszu, by uniknąć odnalezienia. Niepokój narastał także wśród rodziców Martiny i Leonor, z niepokojem obserwujących eskalujący konflikt między córkami. Równocześnie cała posiadłość angażowała się w gorączkowe poszukiwania zaginionej Marii. W cieniu tych wydarzeń Catalina i Pelayo zorganizowali przyjęcie z degustacją sosów, Pia próbowała nakłonić Feliciana do wybaczenia Petrze, a Jana zdobyła się na szczere wyznanie przed Pią, przyznając się do zdradzenia jej sekretu Curro.

"La Promesa - pałac tajemnic" streszczenie odcinka 328

Po degustacji z Cavendishem, Margarita i Lorenzo wymieniają się swoimi spostrzeżeniami i nabierają podejrzeń co do prawdziwej natury relacji łączącej Pelayo z jego kamerdynerem. W międzyczasie Vera, po opuszczeniu strychu, przyjmuje nową tożsamość i zaczyna podawać się za jedną z pokojówek. Abel wraz z resztą służby nie ustaje w poszukiwaniach Marii, przeczesując rzeczy pozostawione przez Valentina w nadziei na znalezienie jakiejkolwiek wskazówki. Petra jest zdruzgotana po tym, jak syn ją odtrącił, a pocieszenie próbuje jej dać Pia. Z kolei Markiz i Margarita podejmują starania, by ich córki wreszcie się pogodziły.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – Pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 328. odcinek zostanie wyemitowany 13 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)