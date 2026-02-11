Fani serialu "Na sygnale" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek dostarczył solidnej dawki emocji i niecodziennych zwrotów akcji. Zespół doktora Banacha musiał zmierzyć się z wezwaniem do pracownika domu pogrzebowego, który twierdził, że pogryzł go zombie, a Wiktor przy okazji natknął się na dawnego pacjenta. W tym samym czasie, gdy Zdzisio stawał się lokalną gwiazdą w barze ratowników, pechowa Róża straciła panowanie nad językiem, co kosztowało ją utratę pracy. Niespodzianka czekała również na Romka, który odkrył, że jego nowym wykładowcą został doktor Kotarba. Największy dramat rozegrał się jednak w sanatorium, gdzie Waleria doznała kolejnego udaru, na szczęście w obecności Benia, który mógł jej pomóc. Jakie wyzwania tym razem staną na drodze ulubionych bohaterów?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Na sygnale" odc. 845 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Na sygnale", stan zdrowia Walerii ulegnie pozornej poprawie, co skłoni ją do chęci opuszczenia szpitala. Niestety, wyniki jej badań malują znacznie mroczniejszy obraz, pogrążając jej synów w rozpaczy. Pod wpływem tych wydarzeń Wiktor podejmie radykalną decyzję o odnalezieniu Wawrzyńca, mężczyzny odpowiedzialnego za zniszczenie życia i zdrowia jego matki. Tymczasem na dyżurze zespół doktora Banacha zostanie wezwany do rzekomego zawału, by na miejscu odkryć, że prawdziwej pomocy potrzebuje nie pacjent, a jego żona. Równolegle ekipa Róży i Alka zajmie się chłopcem, który doznał wstrząśnienia mózgu na lodowisku, co stanie się tłem dla eskalacji konfliktu między ratownikami. Emocje sięgną zenitu, gdy Alek dowie się, że Nowy towarzyszył Britney w przymiarkach sukni ślubnej, co doprowadzi do bójki między kolegami.

"Na sygnale" odc. 845 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak rozwiną się dramatyczne wątki osobiste i zawodowe bohaterów. Czy Wiktorowi uda się skonfrontować z przeszłością matki? Jakie będą dalsze losy konfliktu między ratownikami z Leśnej Góry? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy już wkrótce. Premierowa emisja 845. odcinka "Na sygnale" odbędzie się w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 22:20 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to serial, który od lat trzyma widzów w napięciu, przenosząc ich w sam środek akcji ratunkowych. Każdy odcinek to nowa dawka adrenaliny, dramatycznych wyzwań i ludzkich historii, które wzruszają i dają do myślenia. Produkcja doskonale ukazuje codzienną, heroiczną pracę zespołów pogotowia, gdzie każda sekunda jest na wagę złota. Za sukcesem serialu stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale również znakomita gra aktorska. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszołek)