"Na dobre i na złe", odcinek 1005: Porywaczka Niny oszuka Blankę. Wyjdzie na jaw, że Zuza działa na czyjeś zlecenie

Czy Zuza uprowadzi Ninę w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"?

W 1005 odcinku "Na dobre i na złe" niezrównoważona psychicznie Zuza skupi się wyłącznie na tym, by odzyskać małą Ninę za wszelką cenę. Kobieta będzie gotowa na wszystko, nawet na ponowne uprowadzenie dziecka Blanki. Z tego powodu zacznie obserwować teren przed placówką w Leśnej Górze, wypatrując odpowiedniej chwili na niezauważone wejście do budynku.

Równocześnie w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" policjantka Dorota (Magdalena Wróbel) przekaże Mariowi złe wieści. Funkcjonariuszka przyzna, że śledczym nie udało się wytropić porywaczki Niny, ponieważ rysopis kobiety w ciąży, która wcześniej zjawiła się w przychodni z chorą „Zosią”, okazał się mało przydatnym tropem.

W jaki sposób w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Zuzie uda się zmylić czujność pracowników szpitala oraz ochroniarzy wyznaczonych do pilnowania małej Niny?

Sprawczyni porwania postanowi zagrać rolę pacjentki Blanki, która zmaga się z endometriozą oraz dotkliwym bólem, co pozwoli jej na swobodne spacerowanie po korytarzach blisko sali pooperacyjnej, w której przebywa dziewczynka.

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Kto zlecił porwanie Niny? Tajemniczy telefon do Zuzy w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"

Dowodem na to, że porywaczka ma wspólnika i działa na czyjeś zlecenie, będzie połączenie z zastrzeżonego numeru odebrane przez Zuzę w 1005 odcinku "Na dobre i na złe".

„- Nie wydzwaniaj tak, bo nie mogę rozmawiać! A jak myślisz, gdzie mogę być?! Wszystko mam pod kontrolą! Dobra na razie!” - rzuci do telefonu Zuza.

Blanka zbada Zuzę w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" i zdradzi jej swoje plany

Ostatecznie w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Zuzie uda się namówić pracownika ochrony, aby wpuścił ją do pomieszczenia, w którym Blanka opiekuje się Niną. Kobieta wymusi na lekarce wizytę, tłumacząc się ogromnym bólem. Młoda mama nie nabierze żadnych podejrzeń wobec pacjentki i nie domyśli się, że stoi przed nią poszukiwana przestępczyni.

„- Mogę spytać, jak ty się trzymasz? Wiem, że Nina się znalazła... To najważniejsze...” - zacznie rozmowę Zuza.

„- Tak, to najważniejsze, ale lęk cały czas ściska mi gardło...” - odpowie Blanka.

„- Nie dziwię się. A Nina jak?” - dopyta fałszywa pacjentka.

„- Jest dobrze. Za dwa dni wypisują ją ze szpitala, więc pewnie po tym czasie zaszyjemy się gdzieś, schowamy, wyjedziemy...” - wyzna lekarka.

„- Wyjedziecie?” - upewni się porywaczka.

„- Tak, rozmawiamy o tym z Mario. Dopóki porywaczka się nie znajdzie, to Nina nie jest bezpieczna...” - wyjaśni mama dziewczynki.

„- Przykro mi, że akurat ciebie to spotkało... Nie zasługujesz...” - stwierdzi Zuza.

„- Nikt nie zasługuje” - zauważy krótko Blanka.

„- Chciałam powiedzieć, że ci współczuję... Bardzo... To straszne, kiedy straci się ukochane dziecko. Ale na szczęście się znalazło...” - podsumuje Zuza.

W finałowych scenach 1005 odcinka "Na dobre i na złe" pod drzwiami lokalu należącego do Zuzy zjawi się funkcjonariusz policji Radek Biegun (Mateusz Lisiecki).

Kiedy oglądać 1005 odcinek "Na dobre i na złe" w telewizji?

Telewizyjna premiera 1005 odcinka serialu "Na dobre i na złe" odbędzie się w środę 18 listopada 2026 roku o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.