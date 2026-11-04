„Na dobre i na złe”, odcinek 1004. Maria szantażuje żonę Dobrego, a Beger wyrzuca go ze szpitala

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-11-04 21:03

W 1004. odcinku serialu „Na dobre i na złe” przyjdzie pora na wyrównanie rachunków. Bezwzględny kardiochirurg Jakub Dobry (Mateusz Kmiecik) straci poczucie bezkarności, natomiast jego małżonka Dorota (Joanna Kuberska) zrozumie, że Maria Malewicz (Sylwia Achu) nie zamierza odpuszczać. Skrzywdzona lekarka zgromadzi materiały obciążające swojego oprawcę i w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” użyje szantażu przeciwko małżeństwu Dobrych. Co więcej, Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) bezceremonialnie pozbędzie się Jakuba ze szpitala w Leśnej Górze.

Na dobre i na złe odc. 1004. Maria (Sylwia Achu), Dorota Dobra (Joanna Kuberska)
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Na dobre i na złe odc. 1004. Maria (Sylwia Achu), Dorota Dobra (Joanna Kuberska)

Maks Beger wyrzuca Jakuba Dobrego z bloku operacyjnego w 1004. odcinku „Na dobre i na złe”

Ponowne pojawienie się Jakuba Dobrego w szpitalu w Leśnej Górze w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” spotka się z ostrym oporem ze strony przyjaciół Marii, którzy doskonale wiedzą, że krakowski kardiochirurg dopuścił się na niej gwałtu.

Początkowo dla Begera najważniejszy będzie jednak rozgłos, jaki placówka zyska w całym kraju dzięki jednoczesnemu przeszczepowi płuc i serca u jednego pacjenta. Doprowadzony do wściekłości Michał (Mateusz Janicki) w ostrych słowach wygarnie dyrektorowi, co o nim sądzi, na co szef szpitala zacznie tłumaczyć, że nie miał pojęcia o gwałcie.

W momencie przyjazdu do Leśnej Góry w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” Dobry nie spotka się z życzliwym przyjęciem. Szybko prysną też jego marzenia o tym, że zapisze się w historii medycyny jako wybitny specjalista przeprowadzający tak trudny zabieg.

Do zdecydowanych działań na bloku operacyjnym przystąpi sam Beger, który w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” wyrzuci Dobrego z sali zabiegowej!

„- Wchodzę za ciebie...” - oświadczy Beger.

„- To jakiś żart?To mój pacjent!” - oburzy się Dobry.

„- Nie mogę, znając wszystkie fakty na temat twojej napaści na doktor Malewicz, z czystym sumieniem udzielić ci uprawnień do wykonywania procedur chirurgicznych w tym szpitalu…” - wyjaśni dyrektor.

„- Nie możesz...” - rzuci kardiochirurg.

„- Mogę! Poinformowałem już ochronę, ale mam nadzieję, że wyjdziesz po dobroci...” - zakończy dyskusję Beger.

Na dobre i na złe, odcinek 1004: Maria załatwi żonę Dobrego, a Beger wyrzuci gwałciciela z Leśnej Góry!
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Maria Malewicz szantażuje żonę Dobrego w 1004. odcinku „Na dobre i na złe”

Tymczasem w Krakowie w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” dojdzie do kolejnej konfrontacji Marii z Dorotą, która od wielu lat tuszuje przestępstwa swojego męża. Poszkodowana lekarka wejdzie w posiadanie kopii skarg złożonych w dziale kadr przez inne ofiary Jakuba, które ostatecznie wycofano pod wpływem działań jego żony. Tym razem Malewicz rozpocznie rozmowę od postawienia twardych warunków i szantażu.

„- Tutaj jest kopia protokołów z przesłuchania w sprawie gwałtu. To jest lista dziewczyn, które pracowały na kardiochirurgii w tym samym szpitalu, w którym nadal pracuje Jakub, ale magicznie dostały oferty pracy z prywatnej sieci Medicartis, zaraz po tym jak rozstały się z twoim mężem... No i sprawdziłam, jesteś w zarządzie tej firmy...” - wyliczy Maria.

„- Ja myślałam, że ty naprawdę coś osiągnęłaś. Ale widzę, że na razie słabiutko... Ciastko do kawy?” - zakpi Dorota.

„- Tu są skargi z kadr na twojego męża. Zgłaszające wycofały skargi, ale mam kopie! Dziewczyny z kadr nie są głupie i nie są fankami twojego męża! Może dla ciebie, dla prokuratora i nawet dla dyrektora szpitala w Krakowie to nie są interesujące dokumenty, ale dla dobrego dziennikarza śledczego…” - zauważy lekarka.

„- Słucham?” - zdziwi się żona kardiochirurga.

„- Rozmawiałam z kilkoma dziennikarzami. Są żywo zainteresowani historią genialnego kardiochirurga - gwałciciela, którego żona, korzystając ze swoich koneksji, przez lata pomagała mu, nie ponosić konsekwencji za swoje czyny!” - oznajmi Malewicz.

„- Marysiu, żaden szanujący się dziennikarz nie weźmie cię poważnie!” - odpowie Dorota.

Szydercza postawa Doroty w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” nie zniechęci jednak Marii do realizacji planu. Lekarka wykaże się ogromną determinacją, by uderzyć w małżeństwo Dobrych i doprowadzić do ukarania gwałciciela.

„- Jeszcze dziś pójdziesz na policję i złożysz dokumenty obciążające Jakuba! Na pewno masz zachowane na niego jakieś papiery na czarną godzinę...” - zażąda Maria.

„- To dobre. A jeśli tego nie zrobię?” - zapyta Dorota.

„- Kopie tych dokumentów trafią do najlepszych redakcji w Polsce...” - zagrozi lekarka.

„- Tylko tyle?” - rzuci żona Jakuba.

„- Zamkniesz za mną...” - rzuci na odchodne Maria, co sprawi, że Dorota wybiegnie za nią aż do drzwi swojej posiadłości.

„- Daruj sobie następnym razem takie odwiedziny! Chyba że będziesz miała prawdziwego asa w rękawie!” - krzyknie Dorota.

W końcówce 1004. odcinka „Na dobre i na złe” zaniepokojona Dorota skontaktuje się telefonicznie z Jakubem, aby ostrzec go przed nadciągającymi problemami. W efekcie w szpitalu w Leśnej Górze w błyskawicznym tempie zjawi się adwokat reprezentujący Dobrych.

Kiedy oglądać 1004. odcinek „Na dobre i na złe” w TVP2?

Telewizyjna premiera 1004. odcinka serialu „Na dobre i na złe” odbędzie się w środę, 4 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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