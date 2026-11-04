„Na dobre i na złe”, odcinek 1004. Maria szantażuje żonę Dobrego, a Beger wyrzuca go ze szpitala

Maks Beger wyrzuca Jakuba Dobrego z bloku operacyjnego w 1004. odcinku „Na dobre i na złe”

Ponowne pojawienie się Jakuba Dobrego w szpitalu w Leśnej Górze w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” spotka się z ostrym oporem ze strony przyjaciół Marii, którzy doskonale wiedzą, że krakowski kardiochirurg dopuścił się na niej gwałtu.

Początkowo dla Begera najważniejszy będzie jednak rozgłos, jaki placówka zyska w całym kraju dzięki jednoczesnemu przeszczepowi płuc i serca u jednego pacjenta. Doprowadzony do wściekłości Michał (Mateusz Janicki) w ostrych słowach wygarnie dyrektorowi, co o nim sądzi, na co szef szpitala zacznie tłumaczyć, że nie miał pojęcia o gwałcie.

W momencie przyjazdu do Leśnej Góry w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” Dobry nie spotka się z życzliwym przyjęciem. Szybko prysną też jego marzenia o tym, że zapisze się w historii medycyny jako wybitny specjalista przeprowadzający tak trudny zabieg.

Do zdecydowanych działań na bloku operacyjnym przystąpi sam Beger, który w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” wyrzuci Dobrego z sali zabiegowej!

„- Wchodzę za ciebie...” - oświadczy Beger.

„- To jakiś żart?To mój pacjent!” - oburzy się Dobry.

„- Nie mogę, znając wszystkie fakty na temat twojej napaści na doktor Malewicz, z czystym sumieniem udzielić ci uprawnień do wykonywania procedur chirurgicznych w tym szpitalu…” - wyjaśni dyrektor.

„- Nie możesz...” - rzuci kardiochirurg.

„- Mogę! Poinformowałem już ochronę, ale mam nadzieję, że wyjdziesz po dobroci...” - zakończy dyskusję Beger.

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Maria Malewicz szantażuje żonę Dobrego w 1004. odcinku „Na dobre i na złe”

Tymczasem w Krakowie w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” dojdzie do kolejnej konfrontacji Marii z Dorotą, która od wielu lat tuszuje przestępstwa swojego męża. Poszkodowana lekarka wejdzie w posiadanie kopii skarg złożonych w dziale kadr przez inne ofiary Jakuba, które ostatecznie wycofano pod wpływem działań jego żony. Tym razem Malewicz rozpocznie rozmowę od postawienia twardych warunków i szantażu.

„- Tutaj jest kopia protokołów z przesłuchania w sprawie gwałtu. To jest lista dziewczyn, które pracowały na kardiochirurgii w tym samym szpitalu, w którym nadal pracuje Jakub, ale magicznie dostały oferty pracy z prywatnej sieci Medicartis, zaraz po tym jak rozstały się z twoim mężem... No i sprawdziłam, jesteś w zarządzie tej firmy...” - wyliczy Maria.

„- Ja myślałam, że ty naprawdę coś osiągnęłaś. Ale widzę, że na razie słabiutko... Ciastko do kawy?” - zakpi Dorota.

„- Tu są skargi z kadr na twojego męża. Zgłaszające wycofały skargi, ale mam kopie! Dziewczyny z kadr nie są głupie i nie są fankami twojego męża! Może dla ciebie, dla prokuratora i nawet dla dyrektora szpitala w Krakowie to nie są interesujące dokumenty, ale dla dobrego dziennikarza śledczego…” - zauważy lekarka.

„- Słucham?” - zdziwi się żona kardiochirurga.

„- Rozmawiałam z kilkoma dziennikarzami. Są żywo zainteresowani historią genialnego kardiochirurga - gwałciciela, którego żona, korzystając ze swoich koneksji, przez lata pomagała mu, nie ponosić konsekwencji za swoje czyny!” - oznajmi Malewicz.

„- Marysiu, żaden szanujący się dziennikarz nie weźmie cię poważnie!” - odpowie Dorota.

Szydercza postawa Doroty w 1004. odcinku „Na dobre i na złe” nie zniechęci jednak Marii do realizacji planu. Lekarka wykaże się ogromną determinacją, by uderzyć w małżeństwo Dobrych i doprowadzić do ukarania gwałciciela.

„- Jeszcze dziś pójdziesz na policję i złożysz dokumenty obciążające Jakuba! Na pewno masz zachowane na niego jakieś papiery na czarną godzinę...” - zażąda Maria.

„- To dobre. A jeśli tego nie zrobię?” - zapyta Dorota.

„- Kopie tych dokumentów trafią do najlepszych redakcji w Polsce...” - zagrozi lekarka.

„- Tylko tyle?” - rzuci żona Jakuba.

„- Zamkniesz za mną...” - rzuci na odchodne Maria, co sprawi, że Dorota wybiegnie za nią aż do drzwi swojej posiadłości.

„- Daruj sobie następnym razem takie odwiedziny! Chyba że będziesz miała prawdziwego asa w rękawie!” - krzyknie Dorota.

W końcówce 1004. odcinka „Na dobre i na złe” zaniepokojona Dorota skontaktuje się telefonicznie z Jakubem, aby ostrzec go przed nadciągającymi problemami. W efekcie w szpitalu w Leśnej Górze w błyskawicznym tempie zjawi się adwokat reprezentujący Dobrych.

Kiedy oglądać 1004. odcinek „Na dobre i na złe” w TVP2?

Telewizyjna premiera 1004. odcinka serialu „Na dobre i na złe” odbędzie się w środę, 4 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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