„Na dobre i na złe”, odcinek 1005. Mario uruchamia mafijne kontakty, ale zagrożenie czai się w szpitalu

„Na dobre i na złe”, odcinek 1005. Mario załatwi mafijną ochronę dla Blanki i Niny

Wstrząsające przeżycia związane z uprowadzeniem oraz problemami zdrowotnymi Niny sprawią, że Milewscy zachowają maksymalną czujność. Podczas gdy mała pacjentka będzie stopniowo wracać do formy po przebytym zabiegu, Blanka zacznie czuwać przy jej łóżku niemal bez przerwy. Do zdecydowanych kroków przystąpi także ojciec dziecka. W 1005. odcinku „Na dobre i na złe” Mario uruchomi dawne kontakty w świecie przestępczym, aby zorganizować profesjonalną ochronę dla żony i córki. Jego głównym celem będzie całkowite odcięcie Zuzy od dziewczynki.

Zuza w „Na dobre i na złe” znów zaatakuje. Porywaczka zacznie udawać pacjentkę

Zdeterminowana porywaczka nie porzuci jednak swoich zamiarów. Kobieta wciąż będzie planować wywiezienie Niny poza granice kraju, a zgromadzone wcześniej środki finansowe ułatwią jej organizację potencjalnej ucieczki. Z tego powodu Zuza ponownie zjawi się w szpitalu w Leśnej Górze. Aby zmylić otoczenie i zbliżyć się do dziecka, porywaczka zacznie podszywać się pod jedną z pacjentek placówki. Jej podejrzane manewry przykują wreszcie uwagę funkcjonariuszy pracujących nad sprawą. Choć dotąd policjanci skupiali się głównie na prześwietlaniu przeszłości Maria, teraz wezmą pod lupę również poczynania Zuzy. Mimo to kobieta nie zrezygnuje i będzie cierpliwie wyczekiwać momentu, w którym zdoła kolejny raz uprowadzić dziewczynkę.

Blanka w 1005. odcinku „Na dobre i na złe” będzie walczyć o bezpieczeństwo córki

Zorganizowana przez Maria obstawa ma stanowić zaporę przed kolejnymi zakusami Zuzy, ale jej obecność nie wyeliminuje ryzyka w stu procentach. Przestępczyni postara się zmylić czujność personelu oraz rodziny, czekając na ułamek sekundy, w którym Nina pozostanie bez nadzoru dorosłych. Blanka wyciągnie jednak wnioski z przeszłości i po dramatycznych przeżyciach córki nie dopuści do jej ponownego uprowadzenia. Matka dziewczynki będzie gotowa na wszystko, aby uchronić dziecko przed dramatem.

Kiedy oglądać 1005. odcinek „Na dobre i na złe”? Data emisji w TVP2

Telewizyjna premiera 1005. odcinka serialu „Na dobre i na złe” odbędzie się w środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

Na dobre i na złe. Julka rozpozna Ninę. Blanka wreszcie odzyska córkę, ale porywaczka Zuza nie odpuści