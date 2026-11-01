„M jak miłość”, odcinek 1957. Ostatnie chwile Anity i Kamila na Deszczowej. Zniknie w Hiszpanii - ZDJĘCIA

Trudna rozmowa Anity i Kamila w 1957 odcinku „M jak miłość”. Czy ich związek przetrwa wyjazd do Hiszpanii?

W 1957 odcinku „M jak miłość” dojdzie do kluczowej dyskusji między Anitą i Kamilem na temat jej planowanego wylotu do Hiszpanii. Laskowska przekaże ukochanemu prawnikowi, że zamierza odbyć tę podróż w towarzystwie matki, co dla samej pary będzie miało ogromne znaczenie. Ich relacja przeszła w ostatnich miesiącach poważny kryzys, a bezowocne starania o dziecko mocno poróżniły parę zamiast ich do siebie zbliżyć. Anita bardzo boleśnie przeżywała każdy kolejny negatywny test ciążowy, a jej silna determinacja w tej kwestii zaczęła negatywnie wpływać na więź z Grycem.

Fotografie 1957 odcinka pokazują, że Gryc i jego partnerka odbędą tę poważną rozmowę siedząc tuż obok siebie przed domem przy ulicy Deszczowej. W pewnym momencie kobieta położy dłoń na ręce Kamila, chcąc w ten sposób udowodnić, że pomimo nawarstwiających się problemów nadal są sobie bliscy. Trudno jednak przewidzieć, czy ta wymiana zdań przyniesie im jakiekolwiek wyjście z patowej sytuacji. Podróż Laskowskiej na Półwysep Iberyjski może zapoczątkować dłuższą rozłąkę pary, pozostawiając kwestię przyszłości ich małżeństwa pod dużym znakiem zapytania.

Melania Grzesiewicz robi przerwę od „M jak miłość”. Kiedy Anita zniknie z serialu?

Plany wyjazdowe serialowej Anity łączą się bezpośrednio z krokami podjętymi przez samą Melanię Grzesiewicz. Artystka, która wciela się w postać Laskowskiej już od sześciu lat, oficjalnie ogłosiła, że robi sobie przerwę od występów w „M jak miłość”. Decyzja ta nie oznacza jednak nagłego zerwania współpracy ani ostatecznego rozstania z ekipą produkcyjną. Aktorka postanowiła poszukać nowych wyzwań zawodowych, a producenci serialu wyrazili pełną zgodę na jej tymczasową nieobecność na planie zdjęciowym.

Kamil zostanie sam w Polsce w 1957 odcinku „M jak miłość”. Anita wyjedzie do Hiszpanii bez niego

Wszystko wskazuje na to, że zagraniczna podróż Anity nie jest owocem wspólnych ustaleń oary. Laskowska zamierza wylecieć wyłącznie z matką, co oznacza, że Kamil będzie musiał zostać sam w kraju. Taka sytuacja zwiastuje dla zakochanych rozłąkę, która w praktyce może przeciągnąć się znacznie dłużej, niż oboje wstępnie zakładają. Biorąc pod uwagę obecny kryzys w ich małżeństwie, dzielący ich dystans nie pomoże w odbudowaniu relacji. Otwarte pozostaje pytanie, czy prawnik zaakceptuje ten fakt, czy może spróbuje powstrzymać ukochaną przed wylotem. Ponieważ 1957 odcinek nie jest ostatnim z udziałem Melanii Grzesiewicz, właściwe pożegnanie bohaterki dopiero nastąpi.

Kiedy oglądać 1957 odcinek „M jak miłość” w TVP2? Data i godzina emisji

Telewizyjna premiera 1957 odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

M jak miłość. Anita załamie się, bo nie zajdzie w ciążę! Tylko Magda ją zrozumie