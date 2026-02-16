"Muzeum niewinności" - nowy turecki serial na Netfliksie. O czym jest? Ile odcinków?

Spis treści
"Muzeum niewinności" - o czym jest serial?
"Muzeum niewinności" (tytuł oryginalny "Masumiyet Müzesi") to dramatyczna opowieść o Kemalu, bogatym mieszkańcu Stambułu lat 70., który tuż przed zaręczynami wdaje się w romans z młodą, ubogą kuzynką Füsun. Krótka relacja przeradza się w wieloletnią, wyniszczającą obsesję. Gdy ich drogi się rozchodzą, Kemal próbuje zatrzymać miłość, gromadząc przedmioty związane z Füsun i zamieniając wspomnienia w prywatne „muzeum”. Serial pokazuje, jak namiętność, pamięć i różnice klasowe kształtują ludzkie życie oraz jak miłość może stać się zarówno sensem istnienia, jak i jego więzieniem.
"Muzeum niewinności" - kiedy i gdzie oglądać?
Premiera serialu "Muzeum niewinności" odbyła się 13 lutego 2026 roku. Od tamtej pory serial można oglądać w serwisie streamingowym Netflix. Produkcja jest dostępna w polskiej wersji językowej.
"Muzeum niewinności" - liczba odcinków
Z ilu odcinków składa się turecki serial "Muzeum niewinności"? W porównaniu do wielu innych tureckich produkcji, szczególnie tych emitowanych w TVP i na Novelas+, ta jest bardzo krótka. Składa się z zaledwie 9 odcinków.
"Muzeum niewinności" - kto gra?
Oto obsada serialu "Muzeum niewinności":
- Selahattin Paşalı jako Kemal,
- Eylül Lize Kandemir jako Füsun,
- Oya Unustası jako Sibel,
- Tilbe Saran jako Vecihe,
- Bülent Emin Yarar jako Mümtaz,
- Ercan Kesal jako Tarık Bey,
- Özlem Zeynep Dinsel jako Berrin,
- Tolga İskit jako Osman,
- Onur Ünsal jako Zaim,
- Hasan Erdem jako Çetin Efendi.
W serialu grają także Gülçin Kültür Şahin, Enver Husrevoglu, Neslihan Arslan, Cansel Elçin, Aybike Turan, Jessica Katharina Tasçi, Cem Bayurgil, Enes Danış, Eren Kabatepe i inni.