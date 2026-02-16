"Muzeum niewinności" - nowy turecki serial na Netfliksie. O czym jest? Ile odcinków?

"Muzeum niewinności" - o czym jest serial?

"Muzeum niewinności" (tytuł oryginalny "Masumiyet Müzesi") to dramatyczna opowieść o Kemalu, bogatym mieszkańcu Stambułu lat 70., który tuż przed zaręczynami wdaje się w romans z młodą, ubogą kuzynką Füsun. Krótka relacja przeradza się w wieloletnią, wyniszczającą obsesję. Gdy ich drogi się rozchodzą, Kemal próbuje zatrzymać miłość, gromadząc przedmioty związane z Füsun i zamieniając wspomnienia w prywatne „muzeum”. Serial pokazuje, jak namiętność, pamięć i różnice klasowe kształtują ludzkie życie oraz jak miłość może stać się zarówno sensem istnienia, jak i jego więzieniem.

"Muzeum niewinności" - kiedy i gdzie oglądać?

Premiera serialu "Muzeum niewinności" odbyła się 13 lutego 2026 roku. Od tamtej pory serial można oglądać w serwisie streamingowym Netflix. Produkcja jest dostępna w polskiej wersji językowej.

"Muzeum niewinności" - liczba odcinków

Z ilu odcinków składa się turecki serial "Muzeum niewinności"? W porównaniu do wielu innych tureckich produkcji, szczególnie tych emitowanych w TVP i na Novelas+, ta jest bardzo krótka. Składa się z zaledwie 9 odcinków.

"Muzeum niewinności" - kto gra?

Oto obsada serialu "Muzeum niewinności":

Selahattin Paşalı jako Kemal,

Eylül Lize Kandemir jako Füsun,

Oya Unustası jako Sibel,

Tilbe Saran jako Vecihe,

Bülent Emin Yarar jako Mümtaz,

Ercan Kesal jako Tarık Bey,

Özlem Zeynep Dinsel jako Berrin,

Tolga İskit jako Osman,

Onur Ünsal jako Zaim,

Hasan Erdem jako Çetin Efendi.

W serialu grają także Gülçin Kültür Şahin, Enver Husrevoglu, Neslihan Arslan, Cansel Elçin, Aybike Turan, Jessica Katharina Tasçi, Cem Bayurgil, Enes Danış, Eren Kabatepe i inni.