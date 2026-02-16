"Muzeum niewinności" - nowy turecki serial na Netfliksie. O czym jest? Ile odcinków?

2026-02-16 21:56

"Muzeum niewinności" z pewnością zainteresuje fanów tureckich seriali. Produkcję mogą oglądać subskrybenci Netfliksa. O czym jest serial? Kiedy można go oglądać? Z ilu składa się odcinków? Kto gra? Oto najważniejsze informacje dla osób zainteresowanych tytułem.

"Muzeum niewinności" - o czym jest serial?

"Muzeum niewinności" (tytuł oryginalny "Masumiyet Müzesi") to dramatyczna opowieść o Kemalu, bogatym mieszkańcu Stambułu lat 70., który tuż przed zaręczynami wdaje się w romans z młodą, ubogą kuzynką Füsun. Krótka relacja przeradza się w wieloletnią, wyniszczającą obsesję. Gdy ich drogi się rozchodzą, Kemal próbuje zatrzymać miłość, gromadząc przedmioty związane z Füsun i zamieniając wspomnienia w prywatne „muzeum”. Serial pokazuje, jak namiętność, pamięć i różnice klasowe kształtują ludzkie życie oraz jak miłość może stać się zarówno sensem istnienia, jak i jego więzieniem.

"Muzeum niewinności" - kiedy i gdzie oglądać?

Premiera serialu "Muzeum niewinności" odbyła się 13 lutego 2026 roku. Od tamtej pory serial można oglądać w serwisie streamingowym Netflix. Produkcja jest dostępna w polskiej wersji językowej.

"Muzeum niewinności" - liczba odcinków

Z ilu odcinków składa się turecki serial "Muzeum niewinności"? W porównaniu do wielu innych tureckich produkcji, szczególnie tych emitowanych w TVP i na Novelas+, ta jest bardzo krótka. Składa się z zaledwie 9 odcinków.

"Muzeum niewinności" - kto gra?

Oto obsada serialu "Muzeum niewinności":

  • Selahattin Paşalı jako Kemal,
  • Eylül Lize Kandemir jako Füsun,
  • Oya Unustası jako Sibel,
  • Tilbe Saran jako Vecihe,
  • Bülent Emin Yarar jako Mümtaz,
  • Ercan Kesal jako Tarık Bey,
  • Özlem Zeynep Dinsel jako Berrin,
  • Tolga İskit jako Osman,
  • Onur Ünsal jako Zaim,
  • Hasan Erdem jako Çetin Efendi.

W serialu grają także Gülçin Kültür Şahin, Enver Husrevoglu, Neslihan Arslan, Cansel Elçin, Aybike Turan, Jessica Katharina Tasçi, Cem Bayurgil, Enes Danış, Eren Kabatepe i inni.

