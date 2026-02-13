"Akacjowa 38". Ursuli udaje się przekonać Samuela! O co chodzi?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 816. Poniedziałek 2.03.2026

Pułkownik podejmuje się zbierania funduszy na zakup broni dla hiszpańskich wojsk w Afryce. Grozi za to kara śmierci. Jacinto ma kłopot. Obiecał trzem kobietom małżeństwo i dostatek, a teraz ukrywa się przed nimi. Fabiana ostrzega Jaime przed Ursulą.

"Akacjowa 38" - odcinek 817. Wtorek 3.03.2026

Samuel skarży się ojcu, że Diego uwiódł mu żonę i rozbił rodzinę. Inigo i Flora organizują uroczyste otwarcie La Deliciosy. Carmen pomaga porwać Fabianę. Jacinto dostaje w twarz od Gertrudis, której naobiecywał różne rzeczy. Ursula odwiedza Jaime i stara się go obłaskawić.

"Akacjowa 38" - odcinek 818. Środa 4.03.2026

Ursula i Samuel nastawiają Jaime przeciwko Diegowi, dlatego ojciec nie chce go słuchać i każe mu się wynieść. Inigo i Flora urządzają inaugurację La Deliciosy i częstują za darmo czekoladą, po której wszystkich zaczyna boleć brzuch. Celia martwi się, że Silvia zadaje się z pułkownikiem Valverde i ostrzega ją przed nim. Porywacz Fabiany grozi, że pozabija wszystkich jej bliskich.

"Akacjowa 38" - odcinek 819. Czwartek 5.03.2026

Po skosztowaniu darmowej czekolady z La Deliciosa cała dzielnica choruje. Wytrzymał jedynie żołądek Servanda. Leonor pragnie pomóc nowym właścicielom i dostarcza im książkę kucharską. Blanca i Diego postanawiają zostać, dopóki nie uzyskają przebaczenia jego ojca. Ursula namawia Samuela, by też do tego dążył. Jacinto godzi się ze swymi wielbicielkami, przekupując je swoim serem.

"Akacjowa 38" - odcinek 820. Piątek 6.03.2026

Pułkownik Valverde sprowadza zagubiony kufer Sylvii, a ona wyznaje, że go kocha. Felipe radzi mu, by wykorzystał drugą szansę, jaką daje mu życie, choć na to nie zasługuje. Przerażona Fabiana wraca na Akacjową. Cerverowie dostają od miasta mandat za otrucie klientów, psują ekspres do kawy i nadal nie radzą sobie z niczym. Leonor proponuje Inigo małe wsparcie finansowe w zamian za informacje o jego ojcu podróżniku, które zamierza wykorzystać w książce o nim. Jednak ten stanowczo odmawia.

