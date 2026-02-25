Mocny wątek Skolima w Barwach szczęścia. Patryk Jezierski wejdzie w romans ze sporo starszą Grażyną!

Romans Patryka w "Barwach szczęścia"

Romans Wirackiej i młodego Jezierskiego przestanie być tajemnicą w 3337 odcinku "Barw szczęścia", a ich relacja nabierze rumieńców. Informacja o płomiennym uczuciu dotrze do Tomka za sprawą Wiktora, który zrelacjonuje mu, że jego matka zachowuje się jak nastolatka.

– (...) Odwoził ją swoją taryfą, a potem się normalnie całowali, jak jakieś małolaty. I to pod samym blokiem. Nawet ja tak nie robię. (cytat światseriali.interia.pl).

Reakcja Kępskiego będzie natychmiastowa. Mężczyzna postanowi interweniować, zasłaniając się rzekomą troską o dobro syna. Grażyna nie pozwoli jednak na moralizatorskie uwagi byłego partnera. Szybko sprowadzi go na ziemię, wypominając mu związek ze znacznie młodszą Oliwką.

Pocałunki Patryka i Grażyny w "Barwach szczęścia"

Po konfrontacji z byłym ukochanym, Wiracka uda się na szczerą rozmowę z Madzią. Kobieta wyzna przyjaciółce, że strzała amora trafiła ją ponownie. Będzie chciała prezentować się perfekcyjnie na nadchodzących spotkaniach z Patrykiem, podkreślając jego zalety.

– (...) Szarmancki, ma fajne poczucie humoru, dużo się przy nim śmieję. I świetnie całuje.

Kolejna randka pary odbędzie się w parku, gdzie Jezierski po raz kolejny skradnie partnerce całusa. Tym razem obędzie się bez drogich lokali. Chłopak zabierze ukochaną na kebaba, udowadniając, że ceni sobie luz i spontaniczność. Takie bezpretensjonalne podejście bardzo zaimponuje Wirackiej.

Czy Jezierski i Wiracka będą razem?

Widzowie mogą zastanawiać się, czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przerodzi się w coś trwałego. Sytuacja stanie się szczególnie napięta dla Tomka, który uświadomi sobie, że jego eks jest autentycznie szczęśliwa u boku byłego chłopaka jego obecnej dziewczyny. Zazdrość Kępskiego będzie narastać, podczas gdy Grażyna nie będzie mogła oderwać wzroku od swojego nowego wybranka. W 3337. odcinku "Barw szczęścia" między tą dwójką zaiskrzy jeszcze bardziej.