"Młode gliny", odcinek 19: Śledztwo w sprawie zabójstwa działaczki przybiera dramatyczny obrót po porwaniu jej wspólniczki

Fani serialu z pewnością wciąż przeżywają ostatnie wydarzenia, które wstrząsnęły Zagadowem. W poprzednim odcinku "Młodych glin" policjanci wkroczyli na cmentarz w sam środek mrocznego rytuału sekty czczącej boginię Isztar, znajdując przy tym zwłoki Jadwigi. Śledztwo początkowo wskazywało na zlecenie morderstwa przez zazdrosnego męża z więzienia, ale sekcja zwłok przyniosła szokujący zwrot akcji. Okazało się, że kobieta zmarła w wyniku krwotoku po porodzie, co natychmiastowo rozpoczęło dramatyczne poszukiwania zaginionego noworodka. W tle całej sprawy pozostały osierocone dzieci kobiety, a policja zaczęła się obawiać, że to właśnie sekta z cmentarza może mieć dziecko. Czego zatem można spodziewać się po tak dramatycznym finale?

"Młode gliny" odc. 19 - streszczenie

W najnowszym odcinku śledczy zmierzą się ze sprawą morderstwa trzydziestoletniej Aliny Maj, której zwłoki odnaleziono pod kapliczką. Denatka była znaną działaczką społeczną, która wraz ze wspólniczką, Marianną Walczak, prowadziła fundację "Bez filtrów" na rzecz osób LGBT. Sprawę komplikuje fakt, że patolog Laura osobiście znała ofiarę, a mąż zamordowanej przyznaje się do kłótni tuż przed jej śmiercią. Krąg podejrzanych poszerza się o niepełnosprawnego Michasia, znanego z agresywnych zachowań, a Michalina odkrywa, że Alina uczęszczała na terapię do Jana Kality, by przepracować trudną przeszłość. Napięcie rośnie, gdy Kacper otrzymuje informację o porwaniu Marianny, a pracownik fundacji sugeruje, że za atakami mogą stać ci sami mężczyźni, którzy napadli na kobiety podczas marszu przeciwko homofobii.

"Młode gliny" odc. 19 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek "Młodych glin" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą się doczekać rozwiązania kolejnej zagadki kryminalnej. Na szczęście emisja zbliża się wielkimi krokami, więc już wkrótce poznamy dalsze losy bohaterów i postępy w śledztwie. Widzowie będą mogli śledzić akcję w dogodnym, popołudniowym paśmie. Premierowa emisja 19. odcinka serialu "Młode gliny" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 15:45 na antenie stacji TVN.

"Młode gliny" - opis serialu i obsada

"Młode gliny" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród fanów opowieści kryminalnych. Produkcja zabiera nas do podwarszawskiej komendy, gdzie śledzimy losy młodych policjantów stawiających pierwsze kroki w zawodzie. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z niebezpiecznymi przestępcami, ale także z absurdami biurokracji i wymagającymi przełożonymi. To właśnie ta mieszanka akcji i codziennych zmagań sprawia, że serial ogląda się z zapartym tchem. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Lesław Żurek (jako Łukasz Matuszczak)

Jerzy Bończak (jako Tadeusz Dec)

Robert Koszucki (jako Szymon Dec)

Dominika Kryszczyńska (jako Sandra Pastuszak)

Marcel Opaliński (jako Olek Dąbrowski)

Mayu Gralińska Sakai (jako Michalina Adamska)

Henryk Simon (jako Kacper Moś)

Zofia Zborowska Wrona (jako Agata Bożyk Lis)

Katarzyna Gałązka (jako Monika Mielcarz)

Anna Dereszowska (jako Izabela Muszyńska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Basia Skowron)

Bartosz Obuchowicz (jako Ludwik Grudzień)

Aleksandra Domańska (jako Laura Lind)

Michał Węgrzyński (jako Jurek Jodłowski)