Metamorfoza w "M jak miłość". Siostra Kamy wróci odmieniona nie do poznania!

Powrót Ani w 1919. odcinku "M jak miłość". Kiedy emisja w TVP2?

Fani produkcji będą świadkami powrotu Ani w 1919. epizodzie, którego emisję zaplanowano na poniedziałek, 23 marca 2026 roku. Bohaterka, którą ostatni raz widziano podczas ceremonii ślubnej Kamy i Marcina (Mikołaj Roznerski) Chodakowskiego, w ostatnich miesiącach pojawiała się wyłącznie w dialogach innych postaci. Teraz kobieta wkroczy na ekran osobiście i zaliczy spektakularne wejście, które zaskoczy wszystkich.

Zamieszanie wywoła przede wszystkim jej całkowicie odświeżony wizerunek. Siostra Kamy przejdzie radykalną metamorfozę, przez którą w pierwszej chwili będzie niezwykle trudno ją zidentyfikować. Za ten stan rzeczy będzie odpowiadać jeden konkretny element wyglądu, który sprawił, że zaprezentuje się zupełnie inaczej niż dotychczas.

Alina Szczegielniak w nowej fryzurze. Jak zmieni się siostra Kamy?

Ujawniamy, że postaiwono na całkowitą zmianę uczesania bohaterki. W nadchodzącym odcinku Ania zaprezentuje się w innym kolorze włosów, kontynuując swoje eksperymenty z wizerunkiem. Widzowie mogą pamiętać jej wcześniejszą przemianę jeszcze sprzed ślubu Chodakowskich, a po sprzedaży butiku, kiedy to zrezygnowała z długich, ciemnych pasm na rzecz nieco krótszego i jaśniejszego cięcia.

W 1919. odcinku po dawnym wyglądzie nie będzie już jednak śladu. Po ślubie siostry kobieta zdecyduje się na bardzo jasny blond. Ta modyfikacja sprawi, że postać grana przez Alinę Szczegielniak w niczym nie będzie przypominać już dawnej siebie, oferując odbiorcom zupełnie świeży look.

Kryzys u Chodakowskich w "M jak miłość". Jaka będzie rola Ani?

Wizyta odmienionej Ani nie będzie przypadkowa i nastąpi w krytycznym momencie dla Kamy. Jej małżeństwo z Marcinem wciąż będzie przechodzić poważne turbulencje, wynikające z niebezpiecznej pracy detektywa, której jego żona będzie mieć już serdecznie dość. Mimo że Chodakowska ostatecznie wróci do męża, to sytuacja w ich związku wciąż pozostanie napięta i niepewna.

W tym momencie będą mogły pojawić się spekulacje, czy Ania, która w przeszłości żywiła uczucia do Marcina, spróbuje wykorzystać ten kryzys. Wówczas zrodzi się także pytanie, czy nowy wizerunek ma posłużyć do ponownego zdobycia serca Chodakowskiego. Bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada jednak wsparcie dla małżonków, gdyż kobieta pogodziła się z wyborem detektywa jeszcze przed ślubem, choć scenarzyści mogą w tej kwestii jeszcze zaskoczyć.

