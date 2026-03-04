"Gliniarze", odcinek 1160: Śledztwo, prowadzone przez Kubę i Natalię, prowadzi do szokującego odkrycia

Fani śledzący losy warszawskich detektywów z pewnością nie mogli ostatnio narzekać na nudę. W poprzednim odcinku serialu "Gliniarze" byliśmy świadkami tragicznych wydarzeń, gdy próba kradzieży dokonana przez zamaskowanego złodzieja na hulajnodze elektrycznej zakończyła się śmiercią kobiety. Szybko okazało się, że to tylko jedno z wielu podobnych przestępstw na tym osiedlu, co postawiło Adama i Olgę w stan najwyższej gotowości. Mimo że detektywi trafili na trop sprawcy, ten nieustannie im umykał, brawurowo manewrując w ciasnych uliczkach. Rozpoczął się prawdziwy wyścig z czasem, by powstrzymać go, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Takie śledztwa zawsze wystawiają cierpliwość i umiejętności policjantów na największą próbę.

"Gliniarze" odc. 1160 - streszczenie

Nadchodzący odcinek "Gliniarzy" rozpocznie się od dramatycznych wydarzeń, w których ginie jeden ze współwłaścicieli magazynu z materiałami budowlanymi. Mężczyzna staje się ofiarą śmiertelnej strzelaniny, a jego partner biznesowy jest przekonany, że za atakiem stoi rumuńska mafia. Według jego zeznań, gangsterzy domagali się od nich haraczu, co miało być motywem zbrodni. Śledztwo, prowadzone przez Kubę i Natalię, szybko ujawnia jednak nowe, zaskakujące fakty. Detektywi odkrywają, że osoby związane z magazynem prowadziły nielegalny handel podrobionym alkoholem, co znacznie komplikuje sprawę i poszerza krąg podejrzanych.

"Gliniarze" odc. 1160 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z zapartym tchem śledzą losy warszawskich detektywów, a każdy nowy odcinek przynosi kolejne emocjonujące sprawy do rozwiązania. Wielbiciele serialu z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli zobaczyć dalszy ciąg dochodzenia w sprawie morderstwa właściciela magazynu. Twórcy przygotowali kolejną dawkę napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Najnowszy, 1160. odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując im dynamiczne akcje policyjne i wciągające zagadki kryminalne. Każdy odcinek to podróż do mrocznego świata warszawskiej przestępczości, gdzie najlepsi detektywi stawiają czoła niebezpiecznym wyzwaniom. Produkcja doskonale ukazuje codzienną, ciężką pracę policjantów, w której stawką jest ludzkie życie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Arkadiusz Krygier jako Olgierd Mazur

Radosław Rutkowski jako Krzysztof Chrobociński

Ewelina Ruckgaber jako Natalia Nowak

Piotr Mróz jako Kuba Roguz

Aleksander Mackiewicz jako Adam Bogusz

Natalia Brudniak jako Olga Lipska

Zbigniew Kozłowski jako Robert Szwarc

Monika Miller jako Żaneta Kujawska

Aleksandra Fronczak jako Danuta Wszołek

Michał Głowacki jako Dariusz Szymczak

Helena Chorzelska jako Dominika Sęk

Przemysław Saleta jako Artur Król

Oliwia Bieniuk jako Julia Szwarc