"Gliniarze", odcinek 1160: Śledztwo, prowadzone przez Kubę i Natalię, prowadzi do szokującego odkrycia

Redakcja Eska Cinema
2026-03-04 11:08

Nadchodzący 1160. odcinek serialu 'Gliniarze' przyniesie fanom potężną dawkę emocji! Sprawa, która zacznie się od brutalnej strzelaniny i podejrzeń wobec rumuńskiej mafii, szybko nabierze nieoczekiwanego obrotu. Kuba i Natalia odkryją, że w tle morderstwa kryje się nielegalny handel podrabianym alkoholem, a lista potencjalnych sprawców robi się coraz dłuższa.

i

Autor: G&#xa;galazka Dariusz/ AKPA

Fani śledzący losy warszawskich detektywów z pewnością nie mogli ostatnio narzekać na nudę. W poprzednim odcinku serialu "Gliniarze" byliśmy świadkami tragicznych wydarzeń, gdy próba kradzieży dokonana przez zamaskowanego złodzieja na hulajnodze elektrycznej zakończyła się śmiercią kobiety. Szybko okazało się, że to tylko jedno z wielu podobnych przestępstw na tym osiedlu, co postawiło Adama i Olgę w stan najwyższej gotowości. Mimo że detektywi trafili na trop sprawcy, ten nieustannie im umykał, brawurowo manewrując w ciasnych uliczkach. Rozpoczął się prawdziwy wyścig z czasem, by powstrzymać go, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Takie śledztwa zawsze wystawiają cierpliwość i umiejętności policjantów na największą próbę.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Gliniarze" odc. 1160 - streszczenie

Nadchodzący odcinek "Gliniarzy" rozpocznie się od dramatycznych wydarzeń, w których ginie jeden ze współwłaścicieli magazynu z materiałami budowlanymi. Mężczyzna staje się ofiarą śmiertelnej strzelaniny, a jego partner biznesowy jest przekonany, że za atakiem stoi rumuńska mafia. Według jego zeznań, gangsterzy domagali się od nich haraczu, co miało być motywem zbrodni. Śledztwo, prowadzone przez Kubę i Natalię, szybko ujawnia jednak nowe, zaskakujące fakty. Detektywi odkrywają, że osoby związane z magazynem prowadziły nielegalny handel podrobionym alkoholem, co znacznie komplikuje sprawę i poszerza krąg podejrzanych.

"Gliniarze" odc. 1160 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z zapartym tchem śledzą losy warszawskich detektywów, a każdy nowy odcinek przynosi kolejne emocjonujące sprawy do rozwiązania. Wielbiciele serialu z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli zobaczyć dalszy ciąg dochodzenia w sprawie morderstwa właściciela magazynu. Twórcy przygotowali kolejną dawkę napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Najnowszy, 1160. odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując im dynamiczne akcje policyjne i wciągające zagadki kryminalne. Każdy odcinek to podróż do mrocznego świata warszawskiej przestępczości, gdzie najlepsi detektywi stawiają czoła niebezpiecznym wyzwaniom. Produkcja doskonale ukazuje codzienną, ciężką pracę policjantów, w której stawką jest ludzkie życie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Arkadiusz Krygier jako Olgierd Mazur
  • Radosław Rutkowski jako Krzysztof Chrobociński
  • Ewelina Ruckgaber jako Natalia Nowak
  • Piotr Mróz jako Kuba Roguz
  • Aleksander Mackiewicz jako Adam Bogusz
  • Natalia Brudniak jako Olga Lipska
  • Zbigniew Kozłowski jako Robert Szwarc
  • Monika Miller jako Żaneta Kujawska
  • Aleksandra Fronczak jako Danuta Wszołek
  • Michał Głowacki jako Dariusz Szymczak
  • Helena Chorzelska jako Dominika Sęk
  • Przemysław Saleta jako Artur Król
  • Oliwia Bieniuk jako Julia Szwarc
