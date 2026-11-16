M jak miłość, odcinek 1959: Martyna zdemaskuje Mariusza. Ostrzeże Jakuba przed niebezpiecznym mężem Kasi

Mariusz odwiedzi Jakuba po zniknięciu Kasi i Zosi w 1959 odcinku „M jak miłość”

W 1959 odcinku serialu „M jak miłość” zdesperowany Mariusz straci wszelki kontakt z Kasią, która zniknie razem z Zosią. Nie mogąc odnaleźć żony, Sanocki w pierwszej kolejności skieruje swoje kroki do domu Jakuba. Mężczyzna uzna bowiem, że po tym, jak rozprawił się z jej kochankiem Aleksandrem Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), roztrzęsiona kobieta mogła poszukać wsparcia właśnie u byłego męża.

Wizyta Sanockiego w 1959 odcinku „M jak miłość” będzie dla Karskiego sporym zaskoczeniem. Mimo to detektyw zaprosi gościa do środka i zgodzi się go wysłuchać. Jakub już wcześniej zdawał sobie sprawę z kłopotów byłej żony i bardzo się o nią niepokoił, a słowa obecnego partnera Kasi jedynie utwierdzą go w przekonaniu, że sytuacja jest poważna.

- „Martwię się o nią i o Zosię” – wyzna mu Mariusz.

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Martyna przejrzy grę Mariusza w 1959 odcinku „M jak miłość”

Świadkiem tej wymiany zdań w 1959 odcinku „M jak miłość” będzie Martyna, która uważnie zacznie obserwować gościa. Wysocka szybko włączy się do dyskusji, ponieważ bezbłędnie odczyta prawdziwe intencje Sanockiego i powiąże go z problemami Kasi.

- „Musiało pójść na ostro, co?” – wytknie mu Martyna, czym mocno zbije go z tropu.

Ta celna uwaga sprawi, że w 1959 odcinku „M jak miłość” Mariusz zrozumie, iż nowa ukochana Karskiego przejrzała jego grę. Po tym, jak zdemaskowany Sanocki opuści mieszkanie, Martyna natychmiast przekaże Jakubowi swoje wnioski.

- „Nie podoba mi się ten Mariusz. Jest jakiś psychotyczny” – oceni Wysocka.

Kasia ucieknie przed Mariuszem i wyzna prawdę Jakubowi w „M jak miłość”

Przeczucia Martyny w 1959 odcinku „M jak miłość” okażą się całkowicie słuszne, gdyż Mariusz nie ustanie w próbach wytropienia żony i jej córki. Nieustępliwy Sanocki zdoła nawet odnaleźć miejsce, w którym ukryły się Kasia z Zosią. Na szczęście kobieta w ostatniej chwili dostrzeże go przez okno, dzięki czemu wraz z dzieckiem zdąży ponownie uciec, odjeżdżając taksówką.

Kolejne emocje przyniesie 1960 odcinek „M jak miłość”, w którym Kasia spotka się z Jakubem na wieść o zatrzymaniu Olka (Maurycy Popiel). Wówczas Sanocka wyzna byłemu mężowi prawdę o swoim romansie z Sowińskim. Podzieli się też podejrzeniem, że za zabójstwem Aleksandra może stać zazdrosny Mariusz, co ostatecznie potwierdzi wcześniejszą, niezwykle trafną ocenę Martyny.

Kiedy oglądać 1959 odcinek „M jak miłość” w TVP2? Data emisji

Premierową emisję 1959 odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.