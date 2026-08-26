Na Wspólnej, odcinek 4269: Hebel nakryje Tomka na handlu nielegalnymi substancjami. Młody zacznie błagać o wybaczenie

Tomek zawiedzie Agnieszkę w 4269. odcinku „Na Wspólnej”

Od pewnego czasu Agnieszka stara się wyciągnąć Tomka z patologicznego środowiska i zapobiec jego powrotowi na przestępczą ścieżkę. Hebel ostrzegał prawniczkę przed starszym bratem nastolatka, Tworkowskim o pseudonimie „Żaba”, co uświadomiło jej, w jak bardzo toksycznym środowisku obraca się chłopak. Mimo to Olszewska nie dała za wygraną. W 4265. odcinku zadeklarowała pomoc w zakupie odpowiednich butów do koszykówki i załatwieniu treningów. Dodatkowo, zaangażowała się w sprawę resocjalizacji młodego Tworkowskiego. W 4264. odcinku gwarantowała kuratorce, że osobiście dopilnuje postępów Tomka, a nawet wymogła na jego bracie deklarację wsparcia w powrocie do normalnego życia.

Hebel nakryje Tomka na handlu marihuaną w 4269. odcinku „Na Wspólnej”

W 4269. odcinku serialu „Na Wspólnej” Hebel postanowi sprawdzić, jak radzi sobie podopieczny Agnieszki i złoży wizytę w poprawczaku. Dokona tam bardzo nieprzyjemnego odkrycia. Zobaczy Tomka handlującego marihuaną i złapie go na gorącym uczynku. Niestety, nastolatek znów udowodni, że ma ogromny problem z odcięciem się od przeszłości i kryminalnych nawyków, które grożą ostatecznym przekreśleniem jego szans na normalność.

W 4269. odcinku „Na Wspólnej” Tomek błaga o jeszcze jedną szansę

Nakryty na dilowaniu przez Hebla Tomek zorientuje się, że jego dotychczasowe wysiłki i pomoc Agnieszki mogą lec w gruzach. Przerażony perspektywą poniesienia konsekwencji, chłopak zacznie gorączkowo zapewniać, że to był ostatni raz i przysięgać poprawę.

Dla Tomka ogromną motywacją jest koszykówka i perspektywa regularnych treningów sportowych. Perspektywa utraty tej możliwości sprawi, że za wszelką cenę spróbuje odzyskać zaufanie dorosłych opiekunów.

Kluczowe w 4269. odcinku „Na Wspólnej” będzie to, jak na zachowanie Tomka zareagują Agnieszka i Hebel. Opiekunowie włożyli już ogrom pracy w wyciągnięcie go z problemów, a jego zachowanie to drastyczne nadużycie ich zaufania.

Kiedy emisja 4269. odcinka „Na Wspólnej”? Data i godzina

Odcinek 4269. „Na Wspólnej” trafi na antenę TVN we wtorek, 1 września 2026 roku, punktualnie o godzinie 20:15. Widzowie, którzy przegapią premierę telewizyjną, będą mogli obejrzeć ten odcinek w serwisie streamingowym Player.

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