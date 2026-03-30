Mecz Polska - Szwecja. Gdzie oglądać 31.03.2026? W finale baraży walczymy o wyjazd na mundial

Kamil Polewski
2026-03-30 14:31

Przed biało-czerwoną drużyną bardzo ważne spotkanie. Po zwycięstwie nad Albanią reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się w finale baraży ze Szwecją. Mecz 31 marca 2026 roku może być dla drużyny Jana Urbana przepustką na Mistrzostwa Świata, które rozpoczną się w czerwcu. Gdzie i kiedy oglądać?

31 marca poznamy ostatnich uczestników tegorocznego mundialu. Finałowe spotkania baraży odbędą się, by wskazać sześć drużyn zakwalifikowanych na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026, które współorganizują kraje Ameryki Północnej. Za sprawą swojego zwycięstwa z Albańczykami, jeden z meczy w finale baraży rozegra Polska. Oto najważniejsze informacje o transmisji tego arcyważnego spotkania.

Eliminacje do mundialu. Polska pokonała Albanię i zmierzy się ze Szwecją

26 marca reprezentacja Polski pokonała na PGE Narodowym ekipę z Albanii, z wynikiem 2:1. Bramki dla biało-czerwonych strzelili Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, w odpowiednio 63. i 73. minucie meczu. W kolejnym, finałowym etapie baraży Polsce przypadła walka ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Ukraina w Walencji. Zwyciężyli tam sportowcy ze Skandynawii, a zatem na mundial pojedzie albo reprezentacja Polski pod okiem Jana Urbana, albo reprezentacja Szwecji, której selekcjonerem jest angielski piłkarz Graham Potter. Finały baraży zaplanowano na 31 marca.

Jakie mamy szanse? Statystyka mówi jasno

Podczas finału baraży do poprzedniego mundialu Polska również zmierzyła się ze Szwecją i wygrała. Dwie bramki strzelili... Lewandowski i Zieliński. Kibice mają więc nadzieję, że tym razem rozstrzygnięcie będzie takie samo i biało-czerwoni dostaną się na mundial. Nie jest to jednak takie pewne: ostatnie zwycięstwo ze Szwecją na wyjeździe do tego kraju udało się w... 1930 roku. Osiem z dziesięciu ostatnich meczy, które odbyły się w Polsce lub na "neutralnym gruncie", zakończyło się wygraną Szwedów.

Polska - Szwecja już 31.03.2026. Gdzie oglądać? O której godzinie mecz?

Rozgrywka odbędzie się w Strawberry Arena, największym stadionie w Skandynawii, który mieści się w Solnie pod Sztokholmem. Gospodarze poinformowali, że dach hali będzie odsłonięty. Transmisja 31 marca rozpocznie się o 20:45. Będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP 1 HD, TVP Sport i TVP Sport HD, a także w Internecie - na platformie TVP VOD i w aplikacji TVP GO. Mecz skomentują Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński.

Finały baraży. Te drużyny mają nadzieję na awans

Zwycięzca meczu Polska - Szwecja trafi do mundialowej grupy, w której znajdują się Holandia, Japonia i Tunezja. Pozostałe rozgrywki barażowe 31 marca to:

  • Bośnia i Hercegowina - Włochy
  • Kosowo - Turcja
  • Czechy - Dania
  • Demokratyczna Republika Konga - Jamajka
  • Irak - Boliwia
