Zatrzymanie w Lubaniu. Miał blisko 600 tysięcy papierosów z przemytu

Akcja kryminalnych w powiecie lubańskim. Tak namierzono 46-latka

Wszystko rozegrało się w czwartek, 14 maja, na terenie jednej z miejscowości w powiecie lubańskim. To właśnie tam policjanci z Wydziału Kryminalnego lubańskiej komendy prowadzili działania wymierzone w czarny rynek wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze, działając na podstawie wcześniejszych ustaleń operacyjnych, wytypowali posesję, na której mogła być przechowywana kontrabanda. Po krótkotrwałej obserwacji terenu zauważyli mężczyznę, którego powiązali z posiadanymi informacjami o nielegalnym procederze, co stało się podstawą do przeprowadzenia kontroli.

Gigantyczna kontrabanda w Lubaniu. Prawie 600 tysięcy papierosów w kartonach

Podczas przeszukania jednego z pomieszczeń gospodarczych, które znajdowało się na poddaszu budynku, policjanci dokonali imponującego odkrycia. W środku znajdowało się 56 kartonów wypełnionych papierosami różnych marek. Wszystkie paczki były pozbawione polskich znaków akcyzy, co jednoznacznie świadczyło o ich nielegalnym pochodzeniu. Łącznie zabezpieczono blisko 600 tysięcy sztuk papierosów, których wprowadzenie na rynek naraziłoby Skarb Państwa na ogromne straty. Śledczy oszacowali, że z tytułu niezapłaconych podatków i należności akcyzowych budżet państwa straciłby ponad milion złotych.

46-latek z zarzutami. Jaka kara grozi za posiadanie nielegalnych papierosów?

Właścicielem posesji okazał się 46-letni mężczyzna, który został natychmiast zatrzymany i przewieziony do komendy policji w Lubaniu. W trakcie dalszych czynności procesowych usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia przestępstwa karno-skarbowego. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za posiadanie i wprowadzanie do obrotu tak dużej ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych grozi mu wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności. Ostateczny wymiar kary zostanie określony przez sąd, który zajmie się jego sprawą.

Policja ostrzega. Nielegalny tytoń to nie tylko straty dla budżetu

Funkcjonariusze podkreślają, że walka z przestępczością akcyzową jest jednym z priorytetów ich działań. Handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi powoduje nie tylko olbrzymie uszczuplenia w budżecie państwa, ale stanowi również zagrożenie dla konsumentów. Papierosy pochodzące z przemytu często produkowane są w nieznanych warunkach i nie podlegają żadnym normom jakościowym ani sanitarnym. Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że zarówno sprzedaż, jak i kupno towarów bez akcyzy jest niezgodne z prawem i wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Źródło: Policja.pl