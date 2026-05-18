Likwidacja salonów gier w Warszawie. Wśród zatrzymanych kobieta poszukiwana 3 listami gończymi

Zmasowany nalot na salony gier w Warszawie

W weekendową akcję zaangażowano ogromne siły i środki, w tym funkcjonariuszy z wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą, kryminalnych oraz wywiadowczo-patrolowych z mokotowskiej komendy. Wsparcia udzielili im policjanci z podległych komisariatów, a także funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. W trakcie przeszukania lokali wykorzystano psy służbowe, które pomagały w zabezpieczaniu dowodów. Działania były prowadzone jednocześnie w kilkunastu miejscach na terenie trzech warszawskich dzielnic, co wymagało perfekcyjnej koordynacji i całkowicie zaskoczyło organizatorów procederu.

Pierwsze uderzenie w sobotę. 10 osób w rękach policji

Już w sobotę, 16 maja, policjanci i funkcjonariusze KAS weszli równocześnie do dziesięciu wytypowanych wcześniej lokali usługowych. W środku ujawnili 45 nielegalnych automatów do gier typu Hot-Spot, na których urządzano gry o pieniądze bez żadnych zezwoleń. Tego dnia zatrzymano łącznie 10 osób, w tym siedmiu obywateli Ukrainy w wieku od 19 do 55 lat oraz trzy Polki w wieku od 34 do 64 lat. Wszyscy są podejrzani o organizowanie nielegalnych gier hazardowych w Warszawie.

Hazard to nie wszystko. Zatrzymana była poszukiwana listami gończymi

W trakcie sobotnich działań okazało się, że nielegalny hazard to tylko wierzchołek góry lodowej. Jedna z zatrzymanych Polek, 34-latka, była poszukiwana aż trzema listami gończymi wydanymi przez stołeczne sądy w celu odbycia kary 1 roku i 7 miesięcy więzienia. Ponadto jeden z zatrzymanych obywateli Ukrainy przebywał na terytorium Polski nielegalnie. U innego mężczyzny policjanci znaleźli marihuanę, co stanowi dodatkowe przestępstwo. Tego dnia zabezpieczono również gotówkę w kwocie blisko 13 800 złotych.

Niedzielna kontynuacja akcji i kolejne zatrzymania

Policjanci nie zwolnili tempa i w niedzielę, 17 maja, kontynuowali operację wymierzoną w hazardową mafię. Tego dnia mundurowi weszli do kolejnych ośmiu lokali, gdzie znaleźli i zabezpieczyli następne 35 automatów do gier. Do policyjnego aresztu trafiło kolejnych pięć osób, w tym dwóch Polaków, Białorusin oraz dwóch Ukraińców w wieku od 23 do 54 lat. W trakcie niedzielnych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 22 800 złotych w gotówce, telefony komórkowe, rejestratory monitoringu oraz dokumentację, która pomoże w ustaleniu skali przestępczego procederu.

Bilans operacji: 80 automatów i ponad 36 tys. złotych w gotówce

Podsumowując dwudniowe działania, policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa II wspólnie z KAS zabezpieczyli łącznie 80 maszyn do nielegalnego hazardu oraz skonfiskowali gotówkę w kwocie ponad 36 500 złotych. Wszystkie 15 zatrzymanych osób zostało przewiezionych do mokotowskiej komendy, gdzie usłyszały zarzuty dotyczące organizowania gier hazardowych wbrew przepisom ustawy. Jak podkreślają śledczy, sukces operacji był możliwy dzięki intensywnej pracy operacyjnej i doskonałej współpracy między służbami.

Nawet 100 tys. zł kary za jeden automat. Co grozi za nielegalny hazard?

Organizatorom nielegalnego hazardu grożą bardzo surowe konsekwencje finansowe i karne. Zgodnie z przepisami, za posiadanie jednego nielegalnego automatu grozi kara administracyjna w wysokości aż 100 tysięcy złotych. Niezależnie od tego, za samo urządzanie gier bez wymaganej koncesji Kodeks karny skarbowy przewiduje wysoką grzywnę oraz karę pozbawienia wolności do lat 3. Śledczy podkreślają, że tego typu działalność często jest powiązana z praniem pieniędzy i zorganizowanymi grupami przestępczymi, a policja zapowiada dalsze, zdecydowane działania w tej sprawie.

Źródło: Policja.pl