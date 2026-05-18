Porzucenie psów w Otwocku. Młoda para tłumaczyła się przeprowadzką

Porzucone psy w Otwocku. 19-latkowie pozbyli się ich z powodu przeprowadzki

Sprawa wyszła na jaw dzięki zgłoszeniu, które trafiło do pracowników Urzędu Miejskiego w Otwocku i zostało natychmiast przekazane policji. Informacja o dwóch psach przywiązanych do słupa na skrzyżowaniu leśnych dróg na terenie powiatu niestety okazała się prawdziwa. Funkcjonariusze z otwockiego referatu do walki z przestępczością ekonomiczną szybko wpadli na trop nieodpowiedzialnych właścicieli, którymi okazali się 19-letnia kobieta i jej rówieśnik. Jak ustalono podczas czynności, para postanowiła pozbyć się zwierząt z powodu przeprowadzki, uznając je za zbędny balast w nowym mieszkaniu.

Zarzuty za znęcanie się nad zwierzętami. Młodej parze grozi sąd

Działanie 19-latków było wyjątkowo okrutne, ponieważ czworonogi zostały pozostawione na pastwę losu w odosobnionym miejscu. Zwierzęta nie miały dostępu do wody ani jedzenia, a krótki sznur uniemożliwiał im swobodne poruszanie się. Dzięki sprawnej akcji policjantów z Otwocka, nawiązanej we współpracy z pracownikami urzędu miasta, para została szybko zidentyfikowana i zatrzymana. Obojgu przedstawiono już zarzuty znęcania się nad zwierzętami, za co odpowiedzą przed sądem, który zadecyduje o ich dalszym losie.

Co grozi za porzucenie psa? Policja przypomina o przepisach

Policja po raz kolejny przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem traktowanym na równi ze znęcaniem się nad nim, zwłaszcza gdy dochodzi do tego w okolicznościach zagrażających jego życiu. Obowiązujące w Polsce prawo jasno stanowi, że za taki czyn grozi surowa odpowiedzialność karna. Zamiast skazywać pupila na cierpienie, w sytuacji zmiany planów życiowych należy szukać mu nowej, odpowiedzialnej rodziny lub skontaktować się ze schroniskiem albo organizacją prozwierzęcą. Funkcjonariusze apelują również o społeczną wrażliwość i reagowanie na każdy przypadek krzywdzenia zwierząt.

Źródło: Policja.pl