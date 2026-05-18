"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 928

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Ayse ostatecznie przestała wierzyć w czystość intencji Ferita względem Leyli, a rosnące między nimi napięcie stało się bezpośrednim efektem realizacji intrygi uknutej przez Deryę. Sporym zaskoczeniem dla Sinana okazało się wyznanie Gurkana, który postanowił szczerze opowiedzieć o swoich głębokich uczuciach do Aynur. Tymczasem Poyraz przygotował dla Nany jej ulubiony deser w ramach podziękowania, jednak miły gest został szybko zniszczony przez zazdrosnego Semiha. Przez kłamstwa o rzekomej kryminalnej przeszłości partnera Nana poczuła ogromne rozczarowanie, natomiast on nie potrafił wybaczyć jej braku zaufania. Warto zatem sprawdzić, jak dalej potoczą się te skomplikowane losy.

"Dziedzictwo" odc. 928 - streszczenie

Ferit nie potrafi już dłużej tolerować ciągłej zazdrości ze strony Ayse, dlatego podejmuje ostateczną decyzję o wyprowadzce z domu. Ten obrót spraw początkowo cieszy Deryę, jednak jej dobry humor szybko pryska pod wpływem nowych informacji. Kobieta dowiaduje się, że komendant przydzielił Feritowi sprawę morderstwa kobiety, której ciało odnaleziono w zagajniku, i zaczyna panikować, podejrzewając, że ofiarą jest Leyla. W tym samym czasie Nana decyduje się przeprosić Poyraza za swoje wcześniejsze, bezpodstawne podejrzenia względem niego. Mężczyzna również bije się w pierś i prosi o wybaczenie za to, że zataił przed nią szczegóły dotyczące swojej przeszłości w więzieniu. Dodatkowo Semih przygotowuje grunt pod kolejną intrygę, a Sinan zmaga się z narastającą niechęcią do Gurkana, który planuje wyznać Aynur, co do niej czuje.

"Dziedzictwo" odc. 928 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli zastanawiacie się, kiedy będzie można poznać dalsze losy bohaterów tej tureckiej produkcji, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w najbliższym terminie. Serial przyzwyczaił nas do stałych godzin emisji, które pozwalają na regularne śledzenie losów Nany, Poyraza i pozostałych postaci. Nowe fragmenty historii są udostępniane widzom cyklicznie, co ułatwia planowanie popołudniowego odpoczynku. Odcinek numer 928 zostanie wyemitowany 24 maja 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie kanału TVP1 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to produkcja, która przez lata przeszła sporą metamorfozę, zmieniając nie tylko dynamikę relacji, ale i główne twarze opowieści. Choć początki kręciły się wokół małego Yusufa i jego opiekunów, obecne sezony skupiają się na zupełnie nowych perypetiach Nany i jej bliskich. Fani doceniają serial przede wszystkim za dużą dawkę zwrotów akcji i skomplikowane relacje między postaciami, które rzadko kiedy mają chwilę spokoju. Mimo zmian w scenariuszu, klimat opowieści o poszukiwaniu bezpieczeństwa i miłości pozostał niezmienny. Obsada tego serialu to m.in.:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)