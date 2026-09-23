W poprzednim odcinku Tymon dowiedział się od Janusza, że Agnieszka nagle wyjechała do Pragi, by sprawdzić, co dzieje się u Zosi. Postanowił odciążyć Sokołowskiego i zaoferował pomoc przy Julci. Miał wozić ją do szkoły i z powrotem, a także przygotowywać obiady. Po rozmowie z Dominiką Jerzy zaczął swatać Oskara z Mariolą i namawiał go, by zrobił konkretny krok. Oskar zarezerwował weekend w ekskluzywnym hotelu, ale szybko okazało się, że Mariola miała zupełnie inne oczekiwania. Heniutka, wyczerpana nocnym pieczeniem ciast, trafiła do lekarza. Usłyszała, że ma problemy z nadgarstkiem i potrzebuje operacji. Wiga szykowała uroczystą kolację na powrót Pawełka i Toli z Bieszczad, a Lubiczowie oraz zaproszeni Skoczkowie czekali na przyjazd młodych.

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„Klan” odcinek 4745 - streszczenie

Po kłopotach w podróży Pawełek i Tola wrócą rano z Bieszczad. Nie będą jednak mieli czasu na odpoczynek, bo od razu zaczną przygotowania do inauguracji roku akademickiego. Po uroczystości studenci spotkają się w barku, a rozmowa znów zejdzie na stypendium w Sztokholmie. Tomek usłyszy, że doktor Dudek nie zabierze go ze sobą. W domu Janusza Tymon i Edyta przejmą część obowiązków, ponieważ Agnieszka nadal będzie w Pradze. Choć zapewni, że wkrótce wróci, nadal nie poda konkretnej daty. Oskar po powrocie z winnicy wręczy Marioli kwiaty i publicznie wyzna jej miłość. Bolek i Henia wrócą z badań z potwierdzoną diagnozą zespołu cieśni nadgarstka. Niespodziewanie Bożenka zaoferuje pomoc przy pieczeniu ciast.

„Klan” odcinek 4745 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4745. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października 2026 roku, w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:05. Tego dnia Pawełek i Tola wrócą z Bieszczad, a Oskar zdecyduje się na odważny gest wobec Marioli.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach, którzy są blisko niej. Bohaterowie mierzą się z problemami w związkach, chorobami, rodzinnymi konfliktami i kłopotami w pracy. W ich życiu ważną rolę odgrywają także przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy i dzieci. Codzienne decyzje często wpływają na relacje między bohaterami. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz