W poprzednim odcinku Adriano zaprosił Catalinę na spacer, licząc, że spokojna rozmowa zbliży ich do siebie. Curro wrócił do La Promesy i wyznał Manuelowi, że to on pomógł Martinie uciec z sanatorium. Manuel w końcu zgodził się na koncert, ale postawił markizie zaskakujący warunek. Stan Píi nadal się pogarszał. Vera, mimo próśb matki, uparcie odmawiała powrotu do rodzinnego domu. Przed mieszkańcami pałacu kolejne trudne decyzje.

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 489 - streszczenie

Za namową Marii Antonii Cruz przeprosi Catalinę i poprosi ją o powrót do pałacu. Catalina zaprosi potem Adriana na pożegnalną kolację. Po spotkaniu mężczyzna stanie przed trudnym wyborem i podejmie bolesną decyzję. Candela wróci z miasteczka z wiadomością, która da Virtudes nadzieję na kolejną szansę na odzyskanie syna. Cruz zrezygnuje z organizacji koncertu. Petra i Ricardo wciąż będą mieć do siebie pretensje.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 489 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

489 odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 1 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Po pożegnalnej kolacji Adrian będzie musiał podjąć bolesną decyzję. Cruz spróbuje z kolei przekonać Catalinę, by wróciła do pałacu.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Główna bohaterka, Jana, trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, aby odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu splatają się romanse, rodzinne sekrety, walka o majątek, zemsta i konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández