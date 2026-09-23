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W poprzednim odcinku Adriano zaprosił Catalinę na spacer, licząc, że spokojna rozmowa zbliży ich do siebie. Curro wrócił do La Promesy i wyznał Manuelowi, że to on pomógł Martinie uciec z sanatorium. Manuel w końcu zgodził się na koncert, ale postawił markizie zaskakujący warunek. Stan Píi nadal się pogarszał. Vera, mimo próśb matki, uparcie odmawiała powrotu do rodzinnego domu. Przed mieszkańcami pałacu kolejne trudne decyzje.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 489 - streszczenie
Za namową Marii Antonii Cruz przeprosi Catalinę i poprosi ją o powrót do pałacu. Catalina zaprosi potem Adriana na pożegnalną kolację. Po spotkaniu mężczyzna stanie przed trudnym wyborem i podejmie bolesną decyzję. Candela wróci z miasteczka z wiadomością, która da Virtudes nadzieję na kolejną szansę na odzyskanie syna. Cruz zrezygnuje z organizacji koncertu. Petra i Ricardo wciąż będą mieć do siebie pretensje.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 489 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
489 odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 1 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Po pożegnalnej kolacji Adrian będzie musiał podjąć bolesną decyzję. Cruz spróbuje z kolei przekonać Catalinę, by wróciła do pałacu.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Główna bohaterka, Jana, trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, aby odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu splatają się romanse, rodzinne sekrety, walka o majątek, zemsta i konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández