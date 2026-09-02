Marysia odejdzie od Artura w nowym sezonie "M jak miłość". Nie będzie chciała słuchać jego kłamstw po schadzce z Joanną

Rogowska odkryje kłamstwa męża. Przejrzy na oczy w 1937. odcinku "M jak miłość"?

W powakacyjnym, 1937. odcinku "M jak miłość" Marysia zacznie podejrzewać, że jej mąż ma romans. Na początku Rogowska zmartwi się jego złym samopoczuciem i dystansem, ale zachowanie Artura da jej wiele do myślenia. Mężczyzna anuluje ich wspólne plany i potajemnie wymknie się z domu, rzekomo by zbadać pacjenta.

Artur prawie zapomni zabrać swojej torby medycznej. Tłumacząc się stresem, zgodzi się na wizytę u poleconego przez Marysię terapeuty. Jednak ta fasada powoli zacznie pękać, a Rogowska połączy fakty.

"M jak miłość": Marysia zada Arturowi jedno, bolesne pytanie

Po spotkaniu z kochanką Artur wróci do domu w 1937. odcinku "M jak miłość". W kuchni będzie czekała na niego żona. Rogowski zacznie zmyślać kolejne historyjki o pacjencie, ale pogubi się w swoich kłamstwach.

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– Cześć, o rany. Niby kalendarzowa wiosna, a zimno. Marzę o gorącej herbacie – wyzna jej Artur.

– Jest świeżo zaparzona - przyzna Marysia.

– O dziękuję ci bardzo. A, żebym nie zapomniał. Masz pozdrowienia. No, od córki pana Szulika. Wszystko w porządku. Tylko... a starszy pan poczuł się gorzej, bo tam mu ciśnienie skoczyło i myślę, że trzeba będzie się zastanowić nad zmianą leków – zacznie zmyślać Rogowski.

W tym momencie Marysia mu przerwie. Zada mu tylko jedno pytanie, a reakcja Artura powie wszystko.

– Artur, czy... ty... mnie jeszcze kochasz? - zapyta go Marysia.

– No co... – wydusi z siebie po chwili zszokowany Artur.

– Albo nie... Lepiej nie odpowiadaj - dokończy za niego żona.

Koniec małżeństwa Rogowskich? Marysia zostawi Artura w "M jak miłość"

Marysia opuści kuchnię, zostawiając osłupiałego męża w samotności. Artur nie zdoła wydusić z siebie słowa. Nie powie jej "kocham cię", bo te słowa zachował już dla Joanny.

Decyzja o rozstaniu w 1937. odcinku "M jak miłość" będzie wisiała w powietrzu. Czy to będzie koniec ich związku? Widzowie przekonają się o tym w nowych odcinkach!