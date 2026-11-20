Marta Chodorowska zyskała sławę w „Ranczu”. Kim jest aktorka?

Pochodząca ze Sztumu Marta Chodorowska przyszła na świat w 1981 roku. Dyplom warszawskiej Akademii Teatralnej odebrała w 2005 roku i od tamtej pory rozwija karierę na dużym ekranie, w telewizji oraz w teatrze. Największą rozpoznawalność oraz ogromną sympatię publiczności przyniosła jej postać zbuntowanej córki wójta, Klaudii Kozioł, w którą wcielała się w hitowym serialu TVP „Ranczo” przez dekadę, od 2006 do 2016 roku.

Widzowie doskonale znają ją także z innych popularnych seriali, do których należą „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” oraz „Korona królów”. Równolegle do pracy na planach zdjęciowych artystka regularnie występuje przed publicznością na żywo, między innymi na deskach stołecznego Teatru Kamienica i Teatru Współczesnego. Gwiazda otwarcie przyznaje, że stroni od pozowania na ściankach i konsekwentnie chroni swoje życie prywatne przed mediami.

Marta Chodorowska o swojej roli w „Ranczu”. Taka będzie nowa Klaudia

Marta Chodorowska o popularności po „Ranczu”. Fani rozpoznają ją po głosie

Widzowie na co dzień utożsamiają artystów z granymi przez nich postaciami. Tego zjawiska doświadcza również Marta Chodorowska, która w wywiadzie dla VOX FM przyznała, że przechodnie widzą w niej przede wszystkim Klaudię z „Rancza”.

Właśnie ostatnio nawet o tym mówiłam, że czy tego chcę, czy nie chcę, Klaudia Kozioł jest popularniejsza niż Marta Chodorowska. W tym sensie, że nie jestem często aktorką Martą Chodorowską, tylko jestem Klaudią. Jakby ktoś miał powiedzieć, kto grał Klaudię z „Rancza”, to myślę, że połowa ludzi miałaby trudności z powiedzeniem mojego imienia i nazwiska. Tak jest, mogę się na to złościć. A mogę też po prostu przyjąć to, że tak jest [...]. Ja też nie jestem typem aktorki, która wszędzie biega po ściankach i sprzedaje swoją prywatność i nie epatuje sobą w każdej kolorowej gazetce [...] Jest mi trochę też i dobrze z tą moją anonimowością, że jednak mogę chodzić po ulicach i czasami jestem zaczepiana, a czasami nie - przyznała Chodorowska.

Wielu sympatyków identyfikuje aktorkę dzięki jej specyficznemu akcentowi. Sama Marta Chodorowska podchodzi do tych sytuacji z dużym humorem.

- Podobno mam jakiś taki charakterystyczny głos i sposób mówienia. Jest tak, że czasami zdarza mi się, że jestem w kolejce gdzieś i się odezwę i ktoś się nagle odwraca i mówi: „O Jezu, Klaudia z Rancza”. Czasami głos mnie zdradza. Albo zdarza mi się tak, że ktoś nie jest do końca pewny, czy to ja i mnie pyta i on coś przebąkuje albo coś do mnie zagada i mówi: „Tak, tak, teraz już jestem pewna. Po głosie” - powiedziała Chodorowska dla Voxa.

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Marta Chodorowska o zaszufladkowaniu. Gwiazda „Rancza” o trudach zawodu

Wielu artystów zmaga się z problemem przypisania do jednego typu postaci. Nazwisko Tomasza Karolaka automatycznie przywołuje na myśl komedie romantyczne, a Artur Żmijewski mimo bogatego dorobku artystycznego dla wielu widzów pozostaje przede wszystkim „Ojcem Mateuszem”. Podobny los spotkał Martę Chodorowską. Choć występuje ona w takich produkcjach jak „Barwy szczęścia” i „M jak miłość” oraz gra w różnych teatrach, reżyserzy obsadzają ją głównie w repertuarze komediowym.

- Te role dostałam dlatego, że jestem Klaudią z „Rancza”. No nie ma co ukrywać. Po prostu Klaudia z „Rancza” otworzyła mi drzwi i serial na tej fali popularności – staliśmy się również popularni i ludzie chętnie nas oglądają w tych spektaklach, które jeżdżą po Polsce. Natomiast ja mam kłopoty z dostaniem innych ról i nie ukrywam, że to dla mnie czasami bywa przekleństwem. Nawet kiedyś usłyszałam, że jestem obciachową aktorką [...] Takie głosy czasami mi się zdarzają - przyznała Chodorowska.

Rozmówczyni portalu VOX FM zwróciła również uwagę na specyficzny sposób dobierania obsady w polskiej branży filmowej.

- Właściwie ja też tak mogłabym obsadzać, że tam potrzebuję tego, to ten będzie grał, potrzebuję tego, to ten będzie grał. Ci sami aktorzy... Oni sami też już mówią, że po prostu nie mają środków, bo w kółko są obsadzani tak samo. Trudno jest na razie mnie obsadzić w jakiejś takiej innej roli i za każdą taką rolę, która jest taka, gdzie potrzebujemy małej z temperamentem, która po prostu jest dowcipna i potrafi grać komediowo. „A, no to Chodorowska”. Za każdą taką inną rolę, jakąś bardziej dramatyczną, czy jakąś poważniejszą, czy w ogóle, nie wiem, jakąś spokojniejszą, czy jakąś taką kompletnie inną, bardzo się cieszę.

Gwiazda otwarcie mówi o tym, że angaż w serialu „M jak miłość” sprawił jej ogromną radość. Podkreśla przy tym, że praca na planie „Rancza” miała kluczowy wpływ na całe jej zawodowe życie.

- Cieszyłam się z roli w „M jak miłość”, którą dostałam - Była postacią zupełnie inną ode mnie i od tego, co grałam do tej pory. To jest rodzaj przekleństwa, ale też i daje mi to pracę. Nie wiem, co by było, gdybym... Bo to tak łatwo zawsze na to narzekać, że się został zaszufladkowanym. Ale co by było, gdybym nie dostała roli w „Ranczu”? Nie wiem, być może nadal byłabym aktorką, która nie ma pracy i która byłaby sfrustrowana i narzekałaby, że nie może się przebić. Ja nie mam takiego charakteru, żeby się przebijać, więc Klaudia z „Rancza” wyważyła drzwi i dzięki niej weszłam na rynek. Jestem jej bardzo też i wdzięczna, ale ponoszę tego pewne koszty również.