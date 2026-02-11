Mark Tacher - jak wygląda teraz aktor, który grał Gaela w serialu "Otchłań namiętności"? [GALERIA]

2026-02-11 15:13

Mark Tacher to aktor, którego mogą znać widzowie telenoweli "Otchłań namiętności". Gra tam Gaela, jednego z głównych bohaterów. Od zakończenia nagrań do tego minęło już jednak 14 lat i jak się można spodziewać, bardzo się zmienił. Jak teraz wygląda? Zerknijcie do naszej galerii.

Mark Tacher - Gael z "Otchłani namiętności"

Mark Tacher to gwiazda znana fanom latynoskich telenowel. Pierwszy raz na polskich ekranach pojawił się w 2011 roku, kiedy na antenę TV4 trafił serial "Triumf miłości". Zagrał tam Alonso, a zagrał u boku takich gwiazd jak William Levy, Maite Perroni, Daniela Romo, Victoria Ruffo i Dominika Paleta. Jednak to nie "Triumf miłości", a "Otchłań namiętności" dała mu największą popularność wśród polskiej publiczności. Tacher zagrał tam Gaeal, jednego z głównych bohaterów. Gael był zakochany w Elisie, granej przez Angelique Boyer, ale z czasem zaczął dostrzegać Palomę (w tej roli Livia Brito), która od dawna była w nim zakochana. Od zakończenia nagrań do "Otchłani namiętności" minęło prawie 14 lat. Jak zmienił się Mark Tacher? Dla wielu osób będzie nie do poznania!

Mark Tacher - jak teraz wygląda?

Mark Tacher w 2025 roku skończył 48 lat i jak można się domyślać wygląda nieco inaczej niż w czasach, kiedy grał Gaela w "Otchłani namiętności". Na jego twarzy można zobaczyć więcej zmarszczek, ale przede wszystkim aktor ma brodę oraz krótsze włosy. Jak się prezentuje? Zobaczcie w zamieszczonej galerii. Znajdują się tam najnowsze zdjęcia i nagrania z mediów społecznościowych aktora.

Mark Tacher - filmografia

Oto wybrane produkcje z udziałem Marka Tachera:

  • "La hija del mariachi"
  • "Verano de amor"
  • "Alma de hierro"
  • "Mirada de mujer, el regreso"
  • "Królowa Południa"
  • "Triumf miłości"
  • "Otchłań namiętności"
  • "Qué pobres tan ricos"
  • "Pídeme perdón… no a mí"
  • "Ladrones del alma"
  • "Papá a toda madre"
  • "Operación Pacífico"
  • "Malverde: El Santo Patrón"
  • "Guerra de vecinos"
  • "Mi camino es amarte"
