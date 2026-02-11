Mark Tacher - jak wygląda teraz aktor, który grał Gaela w serialu "Otchłań namiętności"? [GALERIA]

Mark Tacher - Gael z "Otchłani namiętności"
Mark Tacher to gwiazda znana fanom latynoskich telenowel. Pierwszy raz na polskich ekranach pojawił się w 2011 roku, kiedy na antenę TV4 trafił serial "Triumf miłości". Zagrał tam Alonso, a zagrał u boku takich gwiazd jak William Levy, Maite Perroni, Daniela Romo, Victoria Ruffo i Dominika Paleta. Jednak to nie "Triumf miłości", a "Otchłań namiętności" dała mu największą popularność wśród polskiej publiczności. Tacher zagrał tam Gaeal, jednego z głównych bohaterów. Gael był zakochany w Elisie, granej przez Angelique Boyer, ale z czasem zaczął dostrzegać Palomę (w tej roli Livia Brito), która od dawna była w nim zakochana. Od zakończenia nagrań do "Otchłani namiętności" minęło prawie 14 lat. Jak zmienił się Mark Tacher? Dla wielu osób będzie nie do poznania!
ZOBACZ TAKŻE: Nicole Santamaria gra główną rolę w serialu "Klass 95: Moc piękna". Kim jest gwiazda latynoskich seriali?
Mark Tacher - jak teraz wygląda?
Mark Tacher w 2025 roku skończył 48 lat i jak można się domyślać wygląda nieco inaczej niż w czasach, kiedy grał Gaela w "Otchłani namiętności". Na jego twarzy można zobaczyć więcej zmarszczek, ale przede wszystkim aktor ma brodę oraz krótsze włosy. Jak się prezentuje? Zobaczcie w zamieszczonej galerii. Znajdują się tam najnowsze zdjęcia i nagrania z mediów społecznościowych aktora.
Mark Tacher - filmografia
Oto wybrane produkcje z udziałem Marka Tachera:
- "La hija del mariachi"
- "Verano de amor"
- "Alma de hierro"
- "Mirada de mujer, el regreso"
- "Królowa Południa"
- "Triumf miłości"
- "Otchłań namiętności"
- "Qué pobres tan ricos"
- "Pídeme perdón… no a mí"
- "Ladrones del alma"
- "Papá a toda madre"
- "Operación Pacífico"
- "Malverde: El Santo Patrón"
- "Guerra de vecinos"
- "Mi camino es amarte"