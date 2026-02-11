Przez wielu uważany jest za najlepszy kryminał. Hitowy serial po 5 latach doczeka się nowego sezonu

"Kasztanowy ludzik" to rasowy kryminał, który zabiera nas na przedmieścia Kopenhagi, gdzie dochodzi do wstrząsającej zbrodni. Na placu zabaw dla dzieci znalezione zostaje zmasakrowane ciało brutalnie zamordowanej kobiety. Denatka nie posiada dłoni, a obok niej spoczywa tytułowy kasztanowy ludzik. Do śledztwa przydzieleni zostają młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) i jej świeżo upieczony partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Szybko okazuje się, że sprawa powiązana jest z zaginięciem córki polityk Rosy Hartung (Iben Dorner), która zniknęła przed rokiem i uznano ją za zmarłą.

"Kasztanowy ludzik" rozkochał w sobie widzów i zniknął. Teraz wreszcie wraca

"Kasztanowy ludzik" cieszył się olbrzymią popularnością w Netflixie, a do tego zebrał naprawdę dobre oceny. W serwisie Rotten Tomatoes może poszczycić się wynikiem 100% pozytywnych not od krytyków (ale przy zaledwie 9 recenzjach) oraz 83% od widzów. W polskim Filmwebie sytuacja wygląda już nieco gorzej - 6.8/10 krytycy i 7.2/10 widzowie.

Kryminał, dziś uważany za jeden z lepszych Netflixa, debiutował w 2021 roku, czyli aż pięć lat temu. Tak długa przerwa podyktowana jest jednak nie tyle opóźnieniem streamera, co późną premierą drugiego tomu serii książek, na której oparto fabułę - ten ukazał się dopiero wiosną 2025 roku.

"Kasztanowy ludzik" - o czym opowie 2. sezon i kiedy premiera w Netflixie?

Netflix potwierdził, że drugi sezon "Kasztanowego ludzika" zadebiutuje w 2026 roku. Zagraniczne media trąbiły swojego czasu, że premiera odbędzie się 1 lutego, ale nic takiego nie miało miejsca. Mówi się jednak, że nowe odcinki trafią do serwisu w pierwszej połowie roku. W opisie fabuły książki czytamy:

Zostaje popełnione brutalne morderstwo. Wkrótce staje się jasne, że sprawa jest połączona z nierozwiązaną zbrodnią sprzed lat — zabójstwem 19-letniej gimnastyczki. Posługując się telefonem, sprawca manipuluje swoimi ofiarami i upokarza je i z zimną krwią kontroluje. Mark Hess i Naia Thulin angażują się całkowicie w rozwiązanie sprawy, która okazuje się perwersyjną zabawą w chowanego, rozpoczętą pewnego wiosennego dnia dokładnie 30 lat wcześniej, kiedy to niewinna szkolna wycieczka zamieniła się w koszmar. Rozpoczyna się wyścig z czasem. Hess i Thulin są pod ogromną presją, by znaleźć tropy prowadzące od przeszłości do teraźniejszości, zanim ta okrutna gra pochłonie kolejne ofiary - za: wydawnictwo W.A.B.

