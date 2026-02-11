Spis treści
Kiedy premiera 2. części serialu „Bridgertonowie” sezon 4?
Druga część 4. sezonu „Bridgertonów” pojawi się na Netflix 26 lutego 2026 roku. Nowe odcinki będą dostępne w serwisie jednocześnie, tak jak poprzednie. W Polsce premiera tradycyjnie nastąpi w godzinach porannych.
Ile odcinków ma sezon 4 „Bridgertonów”?
Sezon 4 „Bridgertonów” składa się z 8 odcinków, podzielonych na dwie części po cztery epizody. Pierwsza część wprowadziła widzów w historię miłości Benedicta Bridgertona (Luke Thompson) i Sophie Baek (Yerin Ha). Finał czwartego odcinka pozostawił jednak kilka kluczowych wątków nierozwiązanych, co tylko podsyciło oczekiwania wobec drugiej części.
O czym opowiada 4. sezon „Bridgertonów”?
Głównym bohaterem czwartego sezonu jest Benedict Bridgerton - artysta i marzyciel, który podczas balu maskowego poznaje tajemniczą kobietę w srebrze. Sophie Baek okazuje się postacią z przeszłością i sekretem, który może wpłynąć na jej przyszłość w londyńskim towarzystwie. Ich relacja rozwija się wbrew konwenansom społecznym, co jest jednym z głównych motorów fabuły sezonu. Nowe odcinki mają przynieść kulminację tej historii.
Kto wraca w 2. części sezonu 4?
W drugiej części wystąpią:
- Luke Thompson jako Benedict Bridgerton,
- Yerin Ha jako Sophie Baek,
- Jonathan Bailey jako Anthony,
- Nicola Coughlan jako Penelope,
- Luke Newton jako Colin,
- Simone Ashley jako Kate.
Obecność znanych bohaterów sugeruje, że oprócz wątku miłosnego widzowie mogą spodziewać się także rodzinnych napięć i nowych intryg. Jedno jest pewne - druga część sezonu 4 „Bridgertonów” ma szansę stać się jednym z najchętniej oglądanych tytułów Netflix tej zimy.