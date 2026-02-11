Kiedy premiera 2. części serialu „Bridgertonowie” sezon 4?

Druga część 4. sezonu „Bridgertonów” pojawi się na Netflix 26 lutego 2026 roku. Nowe odcinki będą dostępne w serwisie jednocześnie, tak jak poprzednie. W Polsce premiera tradycyjnie nastąpi w godzinach porannych.

Ile odcinków ma sezon 4 „Bridgertonów”?

Sezon 4 „Bridgertonów” składa się z 8 odcinków, podzielonych na dwie części po cztery epizody. Pierwsza część wprowadziła widzów w historię miłości Benedicta Bridgertona (Luke Thompson) i Sophie Baek (Yerin Ha). Finał czwartego odcinka pozostawił jednak kilka kluczowych wątków nierozwiązanych, co tylko podsyciło oczekiwania wobec drugiej części.

O czym opowiada 4. sezon „Bridgertonów”?

Głównym bohaterem czwartego sezonu jest Benedict Bridgerton - artysta i marzyciel, który podczas balu maskowego poznaje tajemniczą kobietę w srebrze. Sophie Baek okazuje się postacią z przeszłością i sekretem, który może wpłynąć na jej przyszłość w londyńskim towarzystwie. Ich relacja rozwija się wbrew konwenansom społecznym, co jest jednym z głównych motorów fabuły sezonu. Nowe odcinki mają przynieść kulminację tej historii.

Kto wraca w 2. części sezonu 4?

W drugiej części wystąpią:

Luke Thompson jako Benedict Bridgerton,

Yerin Ha jako Sophie Baek,

Jonathan Bailey jako Anthony,

Nicola Coughlan jako Penelope,

Luke Newton jako Colin,

Simone Ashley jako Kate.

Obecność znanych bohaterów sugeruje, że oprócz wątku miłosnego widzowie mogą spodziewać się także rodzinnych napięć i nowych intryg. Jedno jest pewne - druga część sezonu 4 „Bridgertonów” ma szansę stać się jednym z najchętniej oglądanych tytułów Netflix tej zimy.