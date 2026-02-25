"M jak miłość". Marcin wywiezie Izę na koniec Polski. Chodakowski ratuje rodzinę przed bandytami

Emisja 1913. odcinka "M jak miłość" w marcu 2026 roku

To nie pierwszy raz, kiedy ryzykowne działania Marcina Chodakowskiego w "M jak miłość" sprowadzają niebezpieczeństwo na jego najbliższe otoczenie. Po złożeniu obciążających zeznań w procesie przeciwko groźnym przestępcom, detektyw oraz Jakub Karski otrzymają jasny sygnał ostrzegawczy od mecenasa Andrzeja Budzyńskiego. Prawnik uświadomi im, że zadarli z nieodpowiednimi ludźmi i powinni natychmiast zniknąć z radarów. Dla Marcina stanie się oczywiste, że musi teraz zapewnić ochronę nie tylko Kamie i dzieciom, ale także Izie.

Nie przegap: M jak miłość: Tomek kolejny raz upokorzy Majkę. Mateusz wkroczy do akcji

Kłamstwo Izy i ucieczka na Śląsk w "M jak miłość"

Nad organizacją ewakuacji z Warszawy czuwać będzie Jakub Karski, który zajmie się osłanianiem byłej żony przyjaciela w trakcie przygotowań do podróży. Chodakowski podejmie decyzję o wywiezieniu rodziny na drugi koniec kraju, uznając za najbezpieczniejszą kryjówkę dom stryja Kamy, Erwina, położony w Rudzie Śląskiej. Kobieta postanowi jednak nie informować pociech o rzeczywistym, dramatycznym powodzie nagłego wyjazdu. Okłamie je, twierdząc, że podróż na Śląsk wiąże się z przygotowaniem kolejnego materiału dla redakcji, w której jest obecnie zatrudniona.

Nie przegap: Dramatyczny poród w "M jak miłość". Jakub Karski ruszy na ratunek Kasi

Marcin Chodakowski uspokaja byłą żonę

W momencie, gdy Marcin przybędzie, by zabrać bliskich w bezpieczne miejsce, jego była małżonka zacznie wahać się co do wyboru celu podróży. Iza poczuje wyraźny dyskomfort na myśl o tym, że mają szukać schronienia w domu wuja obecnej partnerki detektywa. Chodakowski błyskawicznie utnie te rozterki i uspokoi kobietę, szczerze wyznając, że musi roztoczyć nad nią opiekę, ponieważ wciąż jest mu bardzo bliska.