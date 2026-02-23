M jak miłość: Tomek kolejny raz upokorzy Majkę. Mateusz wkroczy do akcji

Emisja odcinka 1916 "M jak miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Fani produkcji zasiądą przed telewizorami we wtorek, 10 marca 2026 roku o godzinie 20.55, by śledzić losy bohaterów na antenie TVP2. Wątek młodych żołnierzy skomplikuje się jeszcze bardziej. Mostowiak, mimo buzujących w nim uczuć, stara się zachować dystans wobec przyjaciółki, która wciąż nie dostrzega jego miłości. Sytuacja ulegnie zmianie, gdy dziewczyna zobaczy go w towarzystwie innej kobiety, jednak to wciąż nie wystarczy do zerwania toksycznej relacji z Kubickim.

Nowe dowody na niewierność Tomka

Nielojalność partnera Majki osiągnie wkrótce punkt krytyczny. Koleżanka z roku, Zuza, przekaże studentce informację o spotkaniu Kubickiego z inną kobietą. Chodzi o ciężarną Justynę, z którą chłopak utrzymuje potajemne kontakty. Mimo kolejnych sygnałów ostrzegawczych, dziewczyna wciąż nie potrafi podjąć ostatecznej decyzji o rozstaniu. W chwilach zwątpienia znów będzie szukać pocieszenia u Mostowiaka, nieświadomie raniąc jego uczucia. Sytuację pogorszy przyjazd matki Majki do Warszawy.

Kubicki wycofuje się z obietnicy pomocy

Wizyta rodzicielki okaże się wołaniem o ratunek finansowy. Kobieta przyzna się córce do poważnych długów, co wywoła natychmiastową reakcję przyjaciół oferujących pożyczkę w wysokości 10 tysięcy złotych. Choć początkowo Tomek zadeklaruje chęć wyjazdu do wierzyciela w celu wyjaśnienia sprawy, ostatecznie wystawi partnerkę do wiatru. W tym dramatycznym momencie niezawodny okaże się Mateusz, który nie pozwoli, by kobiety zostały same z problemem.

Interwencja prawnika i zazdrość rywala

Młody Mostowiak zorganizuje spotkanie z Piotrkiem, który wykorzysta swoje prawnicze doświadczenie do wstrzymania windykacji i rozłożenia zobowiązań na raty. Skuteczna pomoc sprawi, że Kubicki poczuje ukłucie zazdrości, podejrzewając rywala o chęć odbicia mu dziewczyny. Gdy zacznie krytykować zachowanie Mateusza, Majka zdecydowanie stanie w obronie przyjaciela, zaczynając powoli wątpić w sens swojego obecnego związku.

Powrót aktorki po latach nieobecności

Wraz z nowym odcinkiem do obsady powraca Edyta Torhan. Aktorka jest już znana widzom serialu, gdyż 15 lat temu wcielała się w zupełnie inną postać. Wówczas grała Ninę, żonę Henia Wojciechowskiego, który był przyrodnim bratem Norberta i istotną częścią rodziny Marty.

41