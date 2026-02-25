Dramat w "M jak miłość". Marcin wywozi rodzinę, Kama wpada w szał

Emisja 1913. odcinka "M jak miłość" - kiedy w TVP?

Emisja 1913. epizodu "M jak miłość" zaplanowana jest na poniedziałek, 2 marca 2026 roku. Główny bohater znajdzie się w potężnych tarapatach tuż po złożeniu obciążających zeznań w sądzie. Mecenas Andrzej Budzyński (w tej roli Krystian Wieczorek) uświadomi przyjaciela o powadze sytuacji. Prawnik przekaże detektywowi brutalną prawdę: skoro on oraz Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) zadarli z bezwzględną grupą przestępczą, priorytetem staje się teraz natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa ich najbliższym.

Ucieczka Chodakowskich na Śląsk w 1913. odcinku "M jak miłość"

Chodakowski szybko dojdzie do wniosku, że jedynym sposobem na ochronę Kamy, Izy (Adriana Kalska) oraz dzieci jest ich wyjazd w bezpieczne miejsce. Na kryjówkę wybierze dom stryja Erwina (Andrzej Dopierała) położony w Rudzie Śląskiej, z dala od warszawskich problemów. Reakcja byłej żony będzie błyskawiczna – wystarczy krótka rozmowa telefoniczna, by kobieta zaczęła pakować walizki swoje oraz pociech, Szymka i Mai. Iza wykaże się pełnym zrozumieniem i bezgranicznym zaufaniem do byłego męża, wiedząc, że stawką jest ich życie.

Wielka awantura w związku Marcina i Kamy

Zupełnie inne emocje towarzyszyć będą obecnej ukochanej detektywa. Kama w 1913. odcinku nie przyjmie wieści o przymusowej banicji ze spokojem. Kobieta wpadnie w szał, mając dość ciągłego życia na krawędzi i faktu, że zawodowe ryzyko Marcina przekłada się na zagrożenie dla całej rodziny. Perspektywa porzucenia planów i ukrywania się na Śląsku przeleje czarę goryczy. Atmosferę dodatkowo podgrzeje informacja, że Chodakowski zamierza zostawić bliskich pod opieką stryja, a sam planuje powrót do stolicy.

Podróż w cieniu małżeńskiego kryzysu

Wspólna droga na południe Polski upłynie w bardzo napiętej atmosferze. Iza błyskawicznie zorientuje się, że relacja jej byłego męża z obecną partnerką przechodzi poważny wstrząs, a nagła ucieczka tylko pogłębia konflikt. Widząc roztrzęsioną Kamę, spróbuje ją wesprzeć rozmową. Matka dzieci Marcina wyjaśni wzburzonej kobiecie, że specyfika pracy detektywa niejednokrotnie wywracała ich życie do góry nogami i niestety trzeba się z tym liczyć.