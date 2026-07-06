M jak miłość. Wpadka w nowym sezonie. Artur doszczętnie się pogrąży

Kiedy Marysia w „M jak miłość” pozna prawdę o zdradzie?

Na razie niewierność lekarza z Grabiny pozostaje tajemnicą, ale w premierowych odcinkach „M jak miłość” jesienią okaże się, że Rogowski nie potrafi zakończyć relacji z kochanką. Początkowo jego żona przyjmie to spokojnie, tłumacząc sobie, że gorsze samopoczucie męża wynika ze zmęczenia czy problemów w przychodni. Instynkt zacznie jej jednak podpowiadać, że za dziwnym zachowaniem Artura kryje się poważniejsza sprawa. Zanim zdąży dopytać o szczegóły, niewierny małżonek sam sprowadzi na siebie kłopoty.

Niefortunny ruch Artura w 1937. odcinku „M jak miłość”

Z informacji portalu światseriali.interia.pl wynika, że początkowo lekarz spróbuje odciąć się od Joanny, ignorując jej telefony. Niestety, zdesperowana kobieta nie zamierza dać za wygraną i zacznie wysyłać wiadomości z żądaniem natychmiastowego widzenia. Zamiast zaplanowanego relaksującego wieczoru z żoną, Artur wymyśli naprędce historyjkę o nagłym wezwaniu do pacjenta, aby potajemnie spotkać się z kochanką.

„- Kochanie, tak mi przykro, ale nici z naszego spaceru. Mam pilną wizytę domową u pana Szulika. Nie mogłem odmówić…” - cytuje wspomniany portal.

Zatroskana Marysia zaoferuje mu podwózkę na miejsce rzekomej wizyty.

„- Nie, dzięki, poradzę sobie -”

W pośpiechu i stresie Rogowski wyjdzie z domu z pustymi rękami, zapominając, że jako wezwany na ratunek lekarz powinien mieć przy sobie sprzęt. Jego żona szybko wyłapie ten błąd.

„- Torba… Nie wziąłeś torby lekarskiej -”

Artur spróbuje zbagatelizować sytuację.

„- No widzisz, co się ze mną dzieje… -”

Czy Artur przyzna się do romansu w jesiennych odcinkach „M jak miłość”?

Choć tym razem Rogowskiemu uda się wybrnąć z niezręcznej sytuacji wymyśloną wizytą i zapomnieniem o torbie, wszystko wskazuje na to, że jego sekret wkrótce ujrzy światło dzienne. Agnes (Amanda Mincewicz) przyłapała już ojca na wychodzeniu z mieszkania Dobrzańskiej, a sama Marysia zaczyna coraz uważniej obserwować podejrzane i mało ostrożne ruchy męża. Zaledwie krok dzieli ją od ostatecznego zdemaskowania bolesnej prawdy o zdradzie.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!