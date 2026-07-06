M jak miłość: Artur znów z kochanką w nowym sezonie? Jeden SMS zmieni wszystko

Rogowski z „M jak miłość” odcina się od Joanny

Po wakacyjnej przerwie widzowie zobaczą Rogowskiego pewnego swoich racji, pragnącego zakończyć znajomość z Joanną. Będzie on sprawiał wrażenie osoby w pełni skupionej na ratowaniu relacji z Marysią (Małgorzata Pieńkowska). Niestety, silne emocje i chemia między nim a koleżanką po fachu nie znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Z kolei odtrącona kobieta wcale nie zrezygnuje z walki o serce ukochanego.

Zaskakujący SMS od Joanny w nowym sezonie „M jak miłość”

W pozornie spokojnej chwili, tuż przed zaplanowanym wyjściem z żoną, Artur dostanie wiadomość. Napisane przez kochankę słowa wstrząsną lekarzem i zmuszą go do rewizji wcześniejszych założeń.

„Przepraszam, że łamię naszą umowę, ale ten dzień omal mnie nie zabił… Nie potrafię pogodzić się z tym, że patrzysz na mnie jak na zupełnie obcą ci osobę…” – napisze Joanna, wyraźnie załamana rozstaniem, co cytuje portal światseriali.interia.pl. „Muszę cię zobaczyć, chociaż ostatni raz… Wiem, że wybrałeś swoją żonę, rodzinę, ale błagam cię tylko o jedno spotkanie. Będę zaraz na naszej trasie w lesie i mogę choćby do północy czekać tam na ciebie…” - padną mocne słowa.

Ten dramatyczny apel całkowicie rozbije wewnętrzny spokój mężczyzny.

Artur i Joanna z „M jak miłość” znowu razem?

Mimo wcześniejszych deklaracji o lojalności wobec Marysi, Rogowski błyskawicznie zapomni o zdrowym rozsądku. Rozpaczliwe wiadomości zburzą jego determinację, a powrót do stabilnego życia rodzinnego oddali się na dobre.

Kolejne odcinki „M jak miłość” pokażą, że wystarczy drobny bodziec, by bohater stanął nad przepaścią. Wszystko wskazuje na to, że nie zawaha się zrobić kroku w stronę zdrady.

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