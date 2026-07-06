Znęcanie się nad psem w powiecie nowodworskim. 62-latek bił zwierzę metalową rurką

Nagranie z monitoringu ujawniło agresję wobec psa

Do zdarzenia doszło 26 czerwca 2026 roku, gdy właściciel psa przebywał poza domem. Z ustaleń policjantów wynika, że pod jego nieobecność 62-letni członek rodziny zadawał zwierzęciu uderzenia metalową rurką oraz innymi, nieustalonymi jeszcze przedmiotami. Podejrzenia właściciela wzbudziło nietypowe zachowanie czworonoga, który zaczął okazywać wyraźny lęk przed jednym z domowników. Aby wyjaśnić tę sytuację, właściciel zdecydował się na zamontowanie w pomieszczeniach kamery.

Skutki fizyczne i psychiczne u zwierzęcia

Zabezpieczone nagranie potwierdziło obawy właściciela i zarejestrowało, jak 62-latek uderza psa rasy Border Collie. W wyniku tych działań zwierzę doznało obrażeń, które objawiały się między innymi kuleniem na przednie łapy oraz bolesnością mięśni. Pies stał się również wyraźnie lękliwy w kontaktach z ludźmi. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy stał się podstawą do zatrzymania mężczyzny i przewiezienia go do komendy w Nowym Dworze Gdańskim.

Konsekwencje prawne i proponowana kara

Mieszkaniec powiatu nowodworskiego usłyszał zarzut znęcania się nad psem, do którego się przyznał. Prokurator skierował do sądu wniosek o wymierzenie mu kary grzywny w wysokości 300 stawek dziennych po 20 zł każda, co daje łącznie 6000 zł. Dodatkowo mężczyzna ma otrzymać 5-letni zakaz posiadania psów oraz zapłacić 5000 zł nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie się nad czworonogiem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku szczególnego okrucieństwa od 3 miesięcy do 5 lat.

Apel policji o reagowanie na przemoc

Policjanci przypominają, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem i apelują do mieszkańców o reagowanie w podobnych sytuacjach. Każde zgłoszenie o podejrzeniu krzywdzenia zwierząt pozwala na podjęcie odpowiednich kroków prawnych przez służby. Sąd w takich sprawach może orzec nie tylko kary więzienia czy grzywny, ale również przepadek zwierzęcia i zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt przez określony czas. Odpowiednia reakcja świadków może przyczynić się do przerwania cierpienia żywych istot.

Źródło: Policja.pl