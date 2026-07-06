Igor Milicić na dłużej z kadrą. Kontrakt przedłużony do 2027 roku

Igor Milicić poprowadzi polską kadrę do 2027 roku

Obecny kontrakt selekcjonera reprezentacji koszykarzy wygasał z końcem lipca. Decyzją władz Polskiego Związku Koszykówki umowa z Igorem Miliciciem została przedłużona do mistrzostw świata, które odbędą się w Katarze w 2027 roku. Jeśli Polska uzyska awans na ten turniej, kontrakt zostanie automatycznie wydłużony o kolejne dwanaście miesięcy.

Grzegorz Bachański przypomniał, że jesienią upłynie pięć lat od momentu zatrudnienia trenera pochodzącego z Chorwacji. Pod jego kierunkiem polska reprezentacja wywalczyła czwarte miejsce podczas mistrzostw Europy w 2022 roku. Przed rokiem polscy koszykarze zajęli szóstą pozycję. Według prezesa PZKosz był to bardzo udany okres, w którym osiągnięto jedne z najważniejszych sukcesów w historii polskiej koszykówki.

"Bardzo się cieszymy, że nasza kadra będzie miała stabilizację szkoleniową, nie chodzi tylko trenera Milicicia, ale i cały sztab. Daleka droga przed nami, dużo czasu do zakończenia mistrzostw świata w Katarze, ale jeżeli awansujemy, to będzie możliwość przedłużenia umowy do igrzysk 2028, czyli kontrakt „jeden plus jeden”" – poinformował Bachański.

"Uważamy, że to był dobry okres dla polskiej koszykówki. Osiągnęliśmy jedne z największych sukcesów w historii męskiego basketu. Cieszę się także, że personalnie ta kadra ewoluuje. Starsi zawodnicy są nadal głodni sukcesów, ale stopniowo wprowadzamy nowe nazwiska" – podkreślił szef federacji.

Jakie cele stawia przed sobą trener Milicić?

50-letni szkoleniowiec przyznał, że jest niezwykle zadowolony z faktu przedłużenia kontraktu z reprezentacją. Trener zaznaczył, że praca z polską kadrą to dla niego ogromny zaszczyt. Przyznał również, że postawił sobie konkretny cel do zrealizowania z biało-czerwonymi.

Głównym zadaniem jest wywalczenie awansu na mistrzostwa świata, ale Igor Milicić poinformował, że mierzy znacznie wyżej i myśli o medalu w mistrzostwach świata. Szkoleniowiec zauważył, że obecne sukcesy kadry wpływają na rozwój koszykówki w Polsce, co widać między innymi po powracających na boiska dzieciach.

"Dziękuję prezesowi związku i dyrektorowi reprezentacji za zaufanie i obdarowanie mnie kolejną szansą, ale i odpowiedzialnością. To ogromy zaszczyt. Rozpiera mnie duma. Przyjmuję obowiązki z uśmiechem, chcę żebyście byli jeszcze bardziej dumni z zespołu" - powiedział trener.

"Parę moich marzeń na poziomie kadry już zostało zrealizowanych, ale inne nadal są. Jednym z nich jest udział w mistrzostwach świata, więc musimy wywalczyć awans" - zaznaczył.

"Nawet bardzo wysoko, nie wiem, czy prezes myśli tak samo, ale moim marzeniem jest to, by Polska zdobyła medal mistrzostw świata" – podkreślił szkoleniowiec.

"Jest w nas głód napędzania polskiej koszykówki, jest głód wygrywania. To się przekłada dalej. Dzieciaki wracają na koszykarskie boiska. Zainteresowanie rośnie i kadrą, i klubową koszykówką" - zauważył Milicić.

"Po ostatnich wynikach inne federacje „wyrywały” nam Igora. Ważne, że współpraca będzie kontynuowana, Dla mnie słowo-klucz to stabilizacja. Widać ją także w grze kadry, w tych wyrwanych meczach w końcówkach, gdy zadziała siła spokoju Igora i oczywiście walka, serce chłopaków. Reprezentacja jest na fali" – powiedział Koszarek, były reprezentacyjny rozgrywający, obecnie także prezes PLK.