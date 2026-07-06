Widzew Łódź wyprzedał karnety na mecze Ekstraklasy. Wiemy ile sztuk trafiło do wolnej sprzedaży

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-06 14:16

Kibice drużyny Widzew Łódź po raz kolejny udowodnili swoje przywiązanie, wykupując wszystkie karnety na mecze nadchodzącego sezonu Ekstraklasy. Dzięki temu domowe spotkania znów będzie oglądać komplet widzów. Licznik sprzedanych abonamentów zatrzymał się na 15 714 sztukach, co ostatecznie wyczerpało dostępną pulę.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Metalowa bramka obrotowa z czytnikiem biletów podświetlonym na zielono przy wejściu na stadion piłkarski.

Widzew Łódź od lat wyprzedaje cały stadion

Łódzki klub wyprzedał wszystkie udostępnione stałe wejściówki na mecze kolejny rok z rzędu. Fenomen ten trwa nieprzerwanie od 2017 roku po oddaniu do użytku nowego stadionu, zwanego „Sercem Łodzi”. Drużyna występowała wówczas w 3. lidze, stanowiącej czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce.

Dotychczasowi posiadacze karnetów niemal w komplecie przedłużyli swoje abonamenty. W rezultacie do otwartej sprzedaży dla nowych kibiców trafiło zaledwie 86 sztuk wejściówek. Podobnie jak w latach ubiegłych, wszystkie wolne miejsca zostały wykupione w systemie elektronicznym w przeciągu zaledwie kilku sekund.

Kiedy Widzew Łódź zagra pierwszy domowy mecz?

Sympatycy klubu z Łodzi od lat ustanawiają krajowe rekordy pod względem zakupu stałych kart. W 2020 roku fani nabyli 16 401 karnetów, a w 2025 roku ustanowiono dobowy rekord, sprzedając 6505 sztuk w 24 godziny. Obecna maksymalna pula około 15,7 tysiąca wynika z konieczności wyznaczenia miejsc dla sponsorów, potrzeb klubu i sektorów buforowych.

Całkowita pojemność obiektu Widzewa w Łodzi wynosi około 18 tysięcy miejsc. W rundzie jesiennej nowego sezonu łodzianie rozegrają łącznie dziewięć spotkań przed własną publicznością. Pierwszy domowy mecz odbędzie się 26 lipca, kiedy w ramach 1. kolejki zespół zmierzy się z Motorem Lublin.