Narkotyki w Wałbrzychu i Miliczu. Policjanci przejęli ponad 5 kilogramów substancji zabronionych

Zatrzymanie poszukiwanego 31-latka w Wałbrzychu

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu ustalili miejsce pobytu 31-letniego mieszkańca, który był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z operacyjnych informacji funkcjonariuszy wynikało, że mężczyzna może posiadać przy sobie substancje zabronione. Podczas przeszukania lokalu zajmowanego przez 31-latka policjanci odnaleźli trzy worki z zielonym suszem roślinnym. Specjalistyczne badanie potwierdziło, że zabezpieczona substancja to marihuana o łącznej wadze ponad 2,6 kilograma. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi, a 2 lipca 2026 roku został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.

Zarzuty i aresztowanie podejrzanego w Wałbrzychu

Mieszkaniec Wałbrzycha usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz ich udzielania innym osobom. Po zakończeniu niezbędnych czynności procesowych mundurowi przewieźli go do Aresztu Śledczego w Świdnicy. Mężczyzna rozpoczął tam odbywanie kary 6 miesięcy więzienia, do której był wcześniej poszukiwany. O wymiarze kary za nowe przestępstwa narkotykowe zadecyduje w najbliższym czasie sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Interwencja w Miliczu po strzałach z broni pneumatycznej

Policjanci z Milicza otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który strzelał z broni śrutowej w stronę mieszkańca stojącego obok samochodu marki Toyota. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że znany mu napastnik podjechał osobowym BMW, oddał strzały z broni pneumatycznej i groził mu śmiercią. W wyniku ataku metalowymi kulkami mężczyzna doznał powierzchownych ran ramienia oraz nogi, które nie zagrażają jego zdrowiu. W samochodzie należącym do matki pokrzywdzonego wybito trzy szyby i zarysowano lakier, co spowodowało straty w wysokości 1800 zł. Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali 30-letniego mieszkańca gminy Krośnice podejrzewanego o te czyny.

Znaczne ilości substancji psychotropowych w gminie Krośnice

Podczas przeszukania mieszkania 30-latka policjanci odnaleźli ukrytą torbę z 22 workami foliowymi wypełnionymi jasną substancją krystaliczną. W pomieszczeniu znajdowało się również 11 woreczków z niebieskimi tabletkami, młynek z marihuaną, dwie wagi elektroniczne oraz liczne pakiety pustych opakowań strunowych. Biegły z zakresu fizykochemii ocenił, że zabezpieczone substancje to klefedron, klofedron oraz ketamina, a ich rynkowa wartość przekracza 144 000 zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, uszkodzenia mienia, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania obrażeń ciała. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Miliczu zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl