Donald Trump wkracza do akcji na mundialu. Decyzja FIFA wywołała oburzenie Belgów

Mundial wstrzymuje oddech po doniesieniach o interwencji Donalda Trumpa u najwyższych władz FIFA w celu zniesienia kary dla czołowego zawodnika kadry USA.

Światowa centrala piłkarska zdecydowała się na krok bez precedensu i ugięła się pod presją, co wywołało gniew Belgów oraz krytykę ze strony byłego szefa organizacji.

Sytuacja pokazuje ogromny wpływ polityki na wydarzenia sportowe i stawia pod znakiem zapytania zasady fair play na najważniejszym turnieju globu.

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Folarin Balogun zagra z Belgią. Donald Trump naciskał na Gianniego Infantino

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych musiała zmierzyć się z poważnym problemem po wyrzuceniu z boiska Folarina Baloguna. Amerykański snajper zaliczył trzy trafienia w trzech spotkaniach, ale podczas starcia z Bośnią i Hercegowiną w ramach 1/16 finału przypadkowo nadepnął na nogę przeciwnika. Arbiter bez wahania pokazał mu czerwoną kartkę, przez co zawodnik miał opuścić niezwykle ważne spotkanie przeciwko kadrze Belgii w kolejnej fazie turnieju. Wówczas w całą sprawę zaangażował się podobno amerykański przywódca.

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Dziennikarze „New York Times” oraz agencji Associated Press ustalili, że polityk wykonał bezpośredni telefon do prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Głowa państwa publicznie nazywa szefa światowej piłki swoim dobrym znajomym i to właśnie ten fakt miał zostać wykorzystany do wywarcia odpowiedniej presji. Wkrótce potem piłkarska centrala poinformowała o anulowaniu obowiązkowego zawieszenia, co jest sytuacją niewidzianą na mistrzostwach świata od turnieju w 1962 roku. Sam polityk nie odniósł się do rewelacji o wykonanym połączeniu, ale przekazał podziękowania dla działaczy za podjęcie słusznych kroków.

Belgijska federacja zapowiada kroki prawne. Sepp Blatter krytykuje decyzję FIFA

Rozstrzygnięcie sprawy na korzyść gospodarzy wywołało ogromne kontrowersje w piłkarskim świecie. Przedstawiciele belgijskiego związku piłki nożnej są wściekli na zaistniałą sytuację i poważnie rozważają wejście na drogę prawną w celu wyjaśnienia tego nietypowego incydentu.

- Jesteśmy zszokowani. Bronimy nie tylko siebie, ale uczciwości i etyki całego futbolu - przekazała w oświadczeniu belgijska federacja.

Głos w tej niezwykle dyskusyjnej sprawie zabrał również dawny działacz piłkarski Sepp Blatter, który w przeszłości sam zmagał się z poważnymi oskarżeniami. Szwajcar opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym nie zostawił suchej nitki na swoim następcy, poddając w wątpliwość standardy panujące obecnie w federacji.

- Czerwonych kartek nie unieważnia się politycznymi telefonami. Kiedy prezydent USA interweniuje u szefa FIFA, a zawodnik zostaje nagle uniewinniony, pojawia się pytanie: Quo vadis, FIFA? - napisał Szwajcar na platformie X. - Piłka nożna nigdy nie może stać się pionkiem w politycznych rozgrywkach o władzę - ocenił były prezydent FIFA.

Dzięki uchyleniu kary amerykański napastnik wystąpi w decydującym starciu z Belgami. Obecność kluczowego gracza na murawie mocno podnosi szanse reprezentacji Stanów Zjednoczonych na wywalczenie pierwszego od dwudziestu czterech lat awansu do najlepszej ósemki turnieju. Amerykanie są obecnie jedynym z gospodarzy, który wciąż ma szansę na zdobycie cennego trofeum.