M jak miłość: Werner kompletnie załamany. Zrozpaczony prawnik nie udźwignie porzucenia przez Sylwię?

M jak miłość odc. 1939: Zrozpaczony Adam wpada do mieszkania Anity i Kamila

Adam Werner w 1939. odcinku popularnego serialu „M jak miłość” poczuje pilną potrzebę podzielenia się z kimś swoim nieszczęściem. Gdy Sylwia stanowczo zakończy ich relację i postanowi przenieść się na stałe do Berlina, uroczy zazwyczaj prawnik straci cały swój optymizm. Adam nie będzie miał nastroju na żadne żarty i od razu skieruje swoje kroki do mieszkania Anity i Kamila. Zamiast zadzwonić domofonem, zdesperowany Werner postanowi otworzyć drzwi zapasowym kluczem, wchodząc do środka bez uprzedzenia. Jego nagłe wtargnięcie przerwie parze niezwykle prywatny i intymny moment, przez co nieproszony gość raczej nie wzbudzi początkowego entuzjazmu.

Choć zaskoczony Kamil najchętniej wyprosiłby intruza, szybko zmieni nastawienie. Okaże się bowiem, że niespodziewane wtargnięcie nie było dziełem przypadku, a załamanemu Adamowi bardzo zależy na wsparciu i rozmowie z oddanym przyjacielem. Prawnik będzie wyglądał bardzo mizernie i nie przypominał w ogóle swojego dawnego, tryskającego humorem „ja”.

Koniec żartów w serialu M jak miłość. Werner informuje Kamila o bolesnym odejściu Kosteckiej

Kamil w 1939 odcinku "M jak miłość” zauważy, że nietypowe zachowanie Adama zwiastuje ogromny problem. Werner, porzucając owijanie w bawełnę, wreszcie wydusi z siebie informację o rozstaniu. Oznajmi, że Sylwia ostatecznie go opuściła, a wypowiedziane przez niego słowa brzmieć będą niezwykle dramatycznie. Prawnik zda sobie sprawę, że nie jest to tylko przelotna kłótnia, czy drobny, miłosny zgrzyt po którym ukochana wracałaby w jego ramiona. Werner będzie musiał przywyknąć do bolesnej prawdy, że ostateczna decyzja Kosteckiej o wyjeździe jest po prostu nieodwołalna. Właśnie ta świadomość popchnie zdesperowanego i załamanego bohatera do niespodziewanej wizyty. Kamil będzie zszokowany, widząc z reguły radosnego przyjaciela w tak rozpaczliwym, przygnębiającym nastroju.

Adam znajdzie pocieszenie u przyjaciół w 1939 odcinku

To nieoczekiwane najście uzmysłowi Kamilowi i Anicie, jak bardzo załamany po odejściu ukochanej jest Adam. Jeszcze chwilę temu radosny prawnik rysował przed oczami wspólną, pełną miłości przyszłość, by teraz borykać się z dramatyczną samotnością. Emisja 1939. odcinka „M jak miłość” przyniesie Wernerowi konieczność zaakceptowania definitywnego zakończenia związku i bolesnego faktu, że ukochana do niego nie wróci.

Koniec roli Hanny Turnau w M jak miłość. Co czeka Sylwię Kostecką?

Emigracja Sylwii będzie oznaczała oficjalne zakończenie przygody Hanny Turnau z serialem „M jak miłość”. Twórcy nie zaplanowali dla bohaterki tragicznego końca, ponieważ prawniczka po prostu przyjmie bardzo obiecującą posadę zawodową w Berlinie. Tuż przed swoim odjazdem, Kostecka porozmawia z Julią (Marta Chodorowska) i wyzna, że uważa swój burzliwy związek z Adamem za swoisty „cyrk”, a ostateczna wyprowadzka całkowicie odetnie ją od przeszłości. Zdeterminowana Sylwia chwyci za walizki i raz na zawsze zniknie z życia załamanego prawnika.

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