"M jak miłość". Szokująca wpadka Kasi. Aneta odkryje sfałszowane wyniki DNA

M jak miłość odcinek 1929: Koniec sielanki po powrocie z podróży poślubnej

Mroczny sekret Kasi zostanie zdemaskowany w 1929. epizodzie serialu, emitowanym we wtorek, 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Bohaterka wróci właśnie z egzotycznego urlopu, na którym przebywała razem z Mariuszem oraz Zosią. Świeżo upieczeni małżonkowie wypoczywali pod palmami, jednak po powrocie do kraju ich radość szybko pryśnie. Kasia uda się do Anety na wieczorny posiłek, chcąc zaprezentować przyjaciółce fotografie z wakacji i nagrania z uroczystości zaślubin, ale to radosne spotkanie błyskawicznie przerodzi się w ogromny koszmar.

Pijana Anka Sokołowska odwiedzi gabinet Chodakowskiej w M jak miłość

Zanim dojdzie do dramatycznej konfrontacji w 1929. odcinku „M jak miłość”, Chodakowska opowie o nieoczekiwanej wizycie Anki Sokołowskiej w placówce medycznej. Nietrzeźwa dawna znajoma Kasi wejdzie do gabinetu, mając zamiar wyznać prawdę o tym, w jaki sposób zraniono jej byłego partnera. Szantażująca laborantka rozwiąże język pod wpływem wypitych wcześniej trunków procentowych.

- Gdyby pani wiedziała jaki jest z Kaśki numer, co ona zrobiła swojemu byłemu mężowi...

Finalnie tajemnica pozostanie bezpieczna, ponieważ w 1929. odcinku „M jak miłość” dialog kobiet zostanie brutalnie przerwany przez Aleksandra Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), pełniącego funkcję nowego szefa kliniki. Mimo to wizyta intruza obudzi czujność Chodakowskiej. Kiedy Kasia pojawi się na umówionym posiłku, gospodyni natychmiast zażąda wyjaśnień w sprawie nieobecności Anki na ceremonii ślubnej i wspomni o jej dziwnym zachowaniu w pracy. Przerażona żona Mariusza będzie starała się zdyskredytować Sokołowską, zarzucając jej chorobę alkoholową oraz całkowity brak wiarygodności.

Aneta podsłucha rozmowę o fałszywym teście DNA w 1929. odcinku M jak miłość

Sytuacja nabierze tempa w 1929. odcinku „M jak miłość”, kiedy gospodyni przypadkowo podsłucha głośną, telefoniczną awanturę między Kasią a Sokołowską. Świeżo upieczona małżonka straci nerwy i wykrzyczy przez słuchawkę całą prawdę o manipulacji przy badaniach genetycznych.

- Anka, czego ty jeszcze chcesz ode mnie?! Mało pieniędzy wyciągnęłaś?! - Należało mi się. Za to wszystko, co dla ciebie zrobiłam! - Wiesz co, szkoda, że mi wtedy nie odmówiłaś! Żałuję, że poszłam z tym do ciebie i żałuję, że wpadłam na ten kretyński pomysł zamiany wyników testu na ojcostwo!

Kasia z M jak miłość posunie się do szantażu i zagrozi samobójstwem

Chwilę później, w trakcie 1929. odsłony „M jak miłość”, rozmawiająca przez telefon kobieta zorientuje się, że w progu stoi zszokowana Aneta. Twarz Kasi zaleje bladość, gdy dotrze do niej, że jej największa intryga została właśnie bezpowrotnie zdemaskowana. Kłamczucha uświadomi sobie, że w każdej chwili gospodyni spotkania może przekazać kompromitujące fakty Mariuszowi oraz Jakubowi.

- Czy to jest prawda? O tym teście na ojcostwo to jest prawda? Kasiu, spójrz na mnie... Boże drogi - Aneta nie będzie wiedziała, co powiedzieć. - Aneta, błagam cię, nie mów nikomu. Jeżeli powiesz, to... - To co? - Chyba się zabiję! - No jeszcze szantaż, pięknie... Wiesz co... - Chodakowska nie dokończy, bo usłyszy dźwięk dzwonka do drzwi.

Jakub Karski zaskoczy Kasię i Anetę. Mężczyzna zjawi się w 1929. odcinku M jak miłość

Napiętą atmosferę w lokum Chodakowskich w 1929. odcinku „M jak miłość” spotęguje nagłe pojawienie się Jakuba, którego Olek (Maurycy Popiel) zaprosił wcześniej na mikołajkowe spotkanie. Gospodyni straci dar wymowy, kompletnie nie wiedząc, jak wytłumaczyć niezapowiedzianemu gościowi łzy na twarzy przyjaciółki, a jednocześnie nie mając śmiałości, by wyprosić go z mieszkania.

- Co, Olek nie uprzedził cię, że wpadniemy dzisiaj z Martyną na kolację?... Kasia? Co tu robisz? Dlaczego płaczesz? - zapyta byłą żoną Jakub, lecz nie dostanie odpowiedzi.

Tuż po Karskim zjawi się w dodatku Mariusz... - Ho, ho, ho! Czy ktoś tu był dziś grzeczny? - uśmiech Sanockiego zniknie z twarzy na widok płaczącej Kasi i Jakuba, który nie będzie wiedział, co tak naprawdę się dzieje.