M jak miłość. Szokująca tajemnica Adama przed ślubem z Natalką. Wiemy, kto nie pojawi się na weselu

Szok w "M jak miłość"! Adam bez gości na własnym ślubie?

W 1941. odcinku „M jak miłość” po wakacyjnej przerwie Natalka i Adam ruszą pełną parą z przygotowaniami do ślubu. Wszystko nabierze tempa, gdy uda się już wybrać odpowiednią suknię dla panny młodej. Dodatkowo dzięki Hani (Wiktoria Basik), Mikołaj (Mateusz Kościukiewicz) wreszcie przestanie na jakiś czas mącić w głowie Mostowiakowej, dając jej spokój.

Zaraz po wybraniu ślubnej kreacji w 1941. odcinku narzeczeni zajmą się opracowaniem listy zaproszonych gości. Zaskakującym faktem okaże się, że znajdą się na niej wyłącznie bliscy i przyjaciele ze strony panny młodej, a od Karskiego nie pojawi się absolutnie nikt. Z czego będzie wynikał ten brak gości pana młodego?

Dlaczego nikt od Karskiego nie przyjdzie na jego ślub? Szokujące wyznanie w "M jak miłość"!

Dopiero tuż przed uroczystością w 1941. odcinku Adam opowie ukochanej mroczną historię swojej rodziny. Wyjawi Natalce, że jego ojciec nie żyje, natomiast matka, w przeciwieństwie do niego, wciąż żyje. Nie utrzymuje z nią jednak żadnego kontaktu, ponieważ porzuciła go w dzieciństwie, dlatego nie chce jej widzieć na swoim weselu.

Na ślubie nie zjawi się również kuzyn Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), z którym Karski także nie ma bliskich relacji. Z tego powodu z ramienia pana młodego nie pojawi się żaden przedstawiciel jego rodziny. Braki te wynagrodzi mu obecność bliskich i przyjaciół przyszłej żony, a przede wszystkim samej Natalki i Hani.

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– Jesteście całą moją rodziną.

Kogo zabraknie na ślubie Natalki i Adama w "M jak miłość"? Lista gości zaskakuje!

Oprócz pary młodej i córki Natalki w nowym sezonie „M jak miłość” na ślubie będzie obecna jej babcia Barbara (Teresa Lipowska), a także brat Mateusz (Rafał Kowalski) z ukochaną Majką (Matylda Giegżno) i przyjacielem Jankiem (Jakub Sirko). Nie zabraknie również byłego szwagra, Bartka (Arkadiusz Lisiecki) w towarzystwie żony Doroty (Iwona Rejzner) i przybranego syna Franka (Jarosław Śmigielski).

Swoją obecnością zaszczyci młodych ciotka Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z mężem Arturem (Robert Moskwa), córką Basią (Karina Woźniak) i przybraną Agnes (Amanda Mincewicz). Zjawią się też sąsiadka Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) z mężem Żakiem (Krzysztof Tyniec) i kolega z pracy, Rafał (Jakub Kucner).

W nowym sezonie „M jak miłość” po przerwie na uroczystości u Natalki zabraknie jednak jej rodziców – ojca Marka (Kacper Kuszewski) i macochy Ewy (Dominika Kluźniak), a także przybranej siostry Uli oraz przyszywanego brata Antka (Jakub Jankiewicz).