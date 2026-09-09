Barwy szczęścia, odcinek 3394: Marcin jest bezradny wobec choroby Renaty. Zazdrość i kłamstwa zniszczą ich związek? [ZDJĘCIA]

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Renata wraca do kłamstw. W 3394. odcinku "Barw szczęścia" znów bierze leki
W 3394. odsłonie "Barw szczęścia" sytuacja życiowa Renaty robi się coraz bardziej dramatyczna. Marcin dwoi się i troi, by zachęcić ukochaną do powrotu na odwyk, jednak jego starania spełzają na niczym. Kobieta całkowicie odrzuca myśl, że cierpi na poważne uzależnienie, które niedawno niemal kosztowało ją życie. Warto przypomnieć, że w 3377. odcinku bohaterka wylądowała w szpitalu po zażyciu zbyt dużej dawki leków. Niedługo później, w 3378. epizodzie, zdesperowany Marcin zawiózł ją do ośrodka leczenia uzależnień. Niestety, Renata odmawia kontynuowania terapii. Zamiast tego w tajemnicy zdobywa kolejne substancje, brutalnie oszukując swoich bliskich.
Zazdrość niszczy związek. Renata traci kontrolę w 3394. odcinku serialu
Nałóg to nie jedyny powód konfliktów w związku Renaty i Marcina. Kobieta, której stan psychiczny jest mocno zachwiany, wpada w furię na widok partnera w towarzystwie koleżanki z pracy. Mowa o posterunkowej Darii, w którą wciela się Natalia Szczypka.
Warto zaznaczyć, że Marcin zawsze był dla Renaty ogromnym wsparciem. Wielokrotnie stawał w jej obronie i pomagał w najtrudniejszych chwilach. Bronił jej m.in. w 3385. odcinku, gdy Sebastian (Marek Krupski) próbował nastawić swoją żonę, Dominikę (Karolina Chapko), przeciwko przyjaciółce. Sebastian uznał, że Renata nie nadaje się na wspólniczkę jego żony w prowadzeniu lokalu "Feel Good".
Teraz jednak Renata odrzuca wszelką pomoc. Jej agresywne zachowanie i unikanie terapii sprawiają, że przyszłość jej relacji z Marcinem staje pod znakiem zapytania. Fani serialu z pewnością będą z napięciem obserwować, co wydarzy się dalej.
Kiedy oglądać 3394. odcinek "Barw szczęścia"? Data i godzina emisji
Najnowsze epizody "Barw szczęścia" nadawane są od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Emisja 3394. odcinka zaplanowana jest na środę, 9 września 2026 roku. Wszystkie wyemitowane w telewizji odcinki można też bez problemu obejrzeć na platformie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" – o czym jest serial? Obsada produkcji
"Barwy szczęścia" to jedna z najbardziej lubianych polskich produkcji obyczajowych. Serial przedstawia perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Telenowela z dużym realizmem opowiada o trudnościach rodzinnych, problemach sercowych i wyzwaniach dnia codziennego. W obsadzie produkcji TVP2 znaleźli się m.in.:
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Andrzej Popiel jako Kajetan Broda
- Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska
- Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)
- Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz
- Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska