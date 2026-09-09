Barwy szczęścia, odcinek 3394: Marcin jest bezradny wobec choroby Renaty. Zazdrość i kłamstwa zniszczą ich związek? [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-09 14:27

W nadchodzących odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach nie zabraknie emocji. W 3394. epizodzie Renata (w tej roli Anna Mrozowska) znów zignoruje wsparcie Marcina (Oskar Stoczyński). Bohaterka postanowi działać w tajemnicy i w podstępny sposób zdobędzie niebezpieczne medykamenty. Czy to zapowiedź kolejnego dramatu, który doprowadzi do najgorszego? Sprawdź, co wydarzy się w 3394. odcinku produkcji TVP2.

Renata wraca do kłamstw. W 3394. odcinku "Barw szczęścia" znów bierze leki

W 3394. odsłonie "Barw szczęścia" sytuacja życiowa Renaty robi się coraz bardziej dramatyczna. Marcin dwoi się i troi, by zachęcić ukochaną do powrotu na odwyk, jednak jego starania spełzają na niczym. Kobieta całkowicie odrzuca myśl, że cierpi na poważne uzależnienie, które niedawno niemal kosztowało ją życie. Warto przypomnieć, że w 3377. odcinku bohaterka wylądowała w szpitalu po zażyciu zbyt dużej dawki leków. Niedługo później, w 3378. epizodzie, zdesperowany Marcin zawiózł ją do ośrodka leczenia uzależnień. Niestety, Renata odmawia kontynuowania terapii. Zamiast tego w tajemnicy zdobywa kolejne substancje, brutalnie oszukując swoich bliskich.

Zazdrość niszczy związek. Renata traci kontrolę w 3394. odcinku serialu

Nałóg to nie jedyny powód konfliktów w związku Renaty i Marcina. Kobieta, której stan psychiczny jest mocno zachwiany, wpada w furię na widok partnera w towarzystwie koleżanki z pracy. Mowa o posterunkowej Darii, w którą wciela się Natalia Szczypka.

Warto zaznaczyć, że Marcin zawsze był dla Renaty ogromnym wsparciem. Wielokrotnie stawał w jej obronie i pomagał w najtrudniejszych chwilach. Bronił jej m.in. w 3385. odcinku, gdy Sebastian (Marek Krupski) próbował nastawić swoją żonę, Dominikę (Karolina Chapko), przeciwko przyjaciółce. Sebastian uznał, że Renata nie nadaje się na wspólniczkę jego żony w prowadzeniu lokalu "Feel Good".

Teraz jednak Renata odrzuca wszelką pomoc. Jej agresywne zachowanie i unikanie terapii sprawiają, że przyszłość jej relacji z Marcinem staje pod znakiem zapytania. Fani serialu z pewnością będą z napięciem obserwować, co wydarzy się dalej.

Kiedy oglądać 3394. odcinek "Barw szczęścia"? Data i godzina emisji

Najnowsze epizody "Barw szczęścia" nadawane są od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Emisja 3394. odcinka zaplanowana jest na środę, 9 września 2026 roku. Wszystkie wyemitowane w telewizji odcinki można też bez problemu obejrzeć na platformie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" – o czym jest serial? Obsada produkcji

"Barwy szczęścia" to jedna z najbardziej lubianych polskich produkcji obyczajowych. Serial przedstawia perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Telenowela z dużym realizmem opowiada o trudnościach rodzinnych, problemach sercowych i wyzwaniach dnia codziennego. W obsadzie produkcji TVP2 znaleźli się m.in.:

  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Andrzej Popiel jako Kajetan Broda
  • Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska
  • Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)
  • Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz
  • Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska
Renata w pomarańczowej bluzie spogląda na Marcina. O problemach bohaterów Barw szczęścia przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8
„Barwy szczęścia” - quiz wiedzy o serialu. Przekonaj się, czy jesteś uważnym widzem!
Pytanie 1 z 11
Jak nazywa się osiedle, na którym mieszkają bohaterowie serialu?
Barwy szczęścia. Niezwykła sesja aktorów do nowego sezonu. Tak wyglądała ich praca za kulisami

Rolki

Streszczenia seriali
barwy szczęścia
Polskie seriale