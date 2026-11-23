W poprzednim odcinku Natalia ponownie ścierała się z Hanią, która nieustannie prowokowała kłótnie i przyłapała matkę na kłamstwie dotyczącym Mikołaja. Karską czekała też trudna rozmowa z Adamem, który zauważył, że dyrektor szkoły jest nią zauroczony, i zaczął zadawać niewygodne pytania. W tym samym czasie Joanna naciskała na Artura, by wreszcie zdecydował o ich wspólnej przyszłości. Maria natomiast podjęła ostateczny krok i po zobaczeniu męża z kochanką postanowiła złożyć pozew o rozwód. Tragiczny finał odcinka nastąpił w drodze do Gródka, gdzie Basia i Agnes stały się ofiarami brutalnego napadu. Czego teraz się spodziewać?

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„M jak miłość” odcinek 1962 - streszczenie

Po dramatycznym ataku w lesie Agnes trafi pod opiekę specjalistów, jednak jej stan nagle się pogorszy i dziewczyna przestanie czuć nogi. Artur skonsultuje sytuację z Olkiem, który zdiagnozuje krwiak w kanale kręgowym oraz odłamek kości wbity w rdzeń, po czym rozpocznie przygotowania do pilnej operacji. Rogowski spędzi wiele godzin w klinice z córkami i Marią, co ponownie wzbudzi zazdrość Joanny. W międzyczasie Winiarowie zaproszą przyjaciół na grilla, a Ewelina po wizycie u ginekologa przekaże Michałowi radosną wiadomość. Z kolei Mateusz zacznie ulegać urokowi Sary, a kiedy nowa znajoma odwiezie go do Grabiny, Barbara postanowi osobiście poznać dziewczynę.

„M jak miłość” odcinek 1962 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1962. odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od 2000 roku przyciąga przed ekrany miliony widzów. Opowieść skupia się na losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków oraz ich bliskich, których życie toczy się między Grabiną a Warszawą. Fabuła obfituje w codzienne dramaty, problemy zawodowe oraz skomplikowane relacje uczuciowe bohaterów. Grabina niezmiennie stanowi serce produkcji, będąc symbolem domowego ciepła i bezpieczeństwa. W serialu występują:

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)

Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)

Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)

Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)

Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)