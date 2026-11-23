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W poprzednim odcinku Natalia ponownie ścierała się z Hanią, która nieustannie prowokowała kłótnie i przyłapała matkę na kłamstwie dotyczącym Mikołaja. Karską czekała też trudna rozmowa z Adamem, który zauważył, że dyrektor szkoły jest nią zauroczony, i zaczął zadawać niewygodne pytania. W tym samym czasie Joanna naciskała na Artura, by wreszcie zdecydował o ich wspólnej przyszłości. Maria natomiast podjęła ostateczny krok i po zobaczeniu męża z kochanką postanowiła złożyć pozew o rozwód. Tragiczny finał odcinka nastąpił w drodze do Gródka, gdzie Basia i Agnes stały się ofiarami brutalnego napadu. Czego teraz się spodziewać?
„M jak miłość” odcinek 1962 - streszczenie
Po dramatycznym ataku w lesie Agnes trafi pod opiekę specjalistów, jednak jej stan nagle się pogorszy i dziewczyna przestanie czuć nogi. Artur skonsultuje sytuację z Olkiem, który zdiagnozuje krwiak w kanale kręgowym oraz odłamek kości wbity w rdzeń, po czym rozpocznie przygotowania do pilnej operacji. Rogowski spędzi wiele godzin w klinice z córkami i Marią, co ponownie wzbudzi zazdrość Joanny. W międzyczasie Winiarowie zaproszą przyjaciół na grilla, a Ewelina po wizycie u ginekologa przekaże Michałowi radosną wiadomość. Z kolei Mateusz zacznie ulegać urokowi Sary, a kiedy nowa znajoma odwiezie go do Grabiny, Barbara postanowi osobiście poznać dziewczynę.
„M jak miłość” odcinek 1962 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1962. odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godzinie 20:50 na antenie TVP2.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od 2000 roku przyciąga przed ekrany miliony widzów. Opowieść skupia się na losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków oraz ich bliskich, których życie toczy się między Grabiną a Warszawą. Fabuła obfituje w codzienne dramaty, problemy zawodowe oraz skomplikowane relacje uczuciowe bohaterów. Grabina niezmiennie stanowi serce produkcji, będąc symbolem domowego ciepła i bezpieczeństwa. W serialu występują:
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
- Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
- Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
- Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
- Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)