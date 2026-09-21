"M jak miłość": streszczenie odcinka 1943

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-21 8:24

W 1943. odcinku „M jak miłość” Olek wróci do domu w środku nocy, kompletnie pijany. Aneta nie będzie miała dla niego litości i ostro się z nim rozprawi. Tymczasem Mariusz zrobi wszystko, by zatrzeć ślady tego, co wydarzyło się u Sowińskiego.

W poprzednim odcinku spotkanie Sowińskiego z Olkiem szybko przerodziło się w prowokację i bójkę. Chodakowski był tak wzburzony, że resztę wieczoru i większość nocy spędził w barze. Mariusz odkrył romans dyrektora kliniki z Kasią, wpadł w furię i brutalnie zaatakował rywala. Podczas służbowego wyjazdu Domańska wyznała Marcinowi, że jej mąż jest bezpłodny. Chwilę później złożyła mu szokującą propozycję: miał zostać ojcem jej dziecka, a w zamian otrzymać milion złotych. Martyna wreszcie szczerze porozmawiała z Jakubem i przyznała, że jest w nim zakochana. Karski odpowiedział zaproszeniem na oficjalną randkę. Co wydarzy się dalej?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

„M jak miłość” odcinek 1943 - streszczenie

Po burzliwym wieczorze Olek wróci do domu w środku nocy, kompletnie pijany. Aneta zrobi mu ostre wyrzuty i nie ukryje, jak bardzo jest wściekła. Tymczasem Mariusz przez kolejne godziny będzie przebywał u Sowińskiego, gdzie zacznie zacierać ślady zbrodni. Następnego dnia personel kliniki zauważy, że dyrektor niespodziewanie zniknął. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, zaproponuje mężowi wyjazd do USA na stałe. Marcin odejdzie z firmy Domańskiej i wróci do pracy detektywa. Martyna, choć wciąż będzie miała wątpliwości, zdecyduje się na pierwszą randkę z Jakubem.

„M jak miłość” odcinek 1943 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1943. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 28 września 2026 roku w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. W nowych scenach wyjdzie na jaw, że dyrektor kliniki nagle zniknął. Jego nieobecność szybko zwróci uwagę pracowników placówki.

Polecany artykuł:

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy, emitowany w TVP2 od 2000 roku. Jego bohaterami są przede wszystkim Mostowiakowie z Grabiny oraz ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia rodziny. Ich losy rozgrywają się między innymi w Grabinie, Warszawie i Gródku. W serialu nie brakuje miłości, małżeńskich kryzysów, zdrad, chorób, konfliktów i trudnych rozstań. Ważne są też zwykłe codzienne sprawy, problemy w pracy oraz decyzje, które zmieniają życie bohaterów. W obsadzie są m.in.:

  • Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
  • Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
  • Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
  • Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
  • Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
  • Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
  • Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
  • Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
  • Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
  • Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
  • Robert Moskwa jako Artur Rogowski
  • Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
  • Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński
Aktorzy z M jak miłość w kolorowym klubie. O burzliwych losach bohaterów serialu przeczytasz w serwisie Eska.
Galeria zdjęć 13

Rolki

m jak miłość
M jak miłość streszczenia