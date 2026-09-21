W poprzednim odcinku spotkanie Sowińskiego z Olkiem szybko przerodziło się w prowokację i bójkę. Chodakowski był tak wzburzony, że resztę wieczoru i większość nocy spędził w barze. Mariusz odkrył romans dyrektora kliniki z Kasią, wpadł w furię i brutalnie zaatakował rywala. Podczas służbowego wyjazdu Domańska wyznała Marcinowi, że jej mąż jest bezpłodny. Chwilę później złożyła mu szokującą propozycję: miał zostać ojcem jej dziecka, a w zamian otrzymać milion złotych. Martyna wreszcie szczerze porozmawiała z Jakubem i przyznała, że jest w nim zakochana. Karski odpowiedział zaproszeniem na oficjalną randkę. Co wydarzy się dalej?

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„M jak miłość” odcinek 1943 - streszczenie

Po burzliwym wieczorze Olek wróci do domu w środku nocy, kompletnie pijany. Aneta zrobi mu ostre wyrzuty i nie ukryje, jak bardzo jest wściekła. Tymczasem Mariusz przez kolejne godziny będzie przebywał u Sowińskiego, gdzie zacznie zacierać ślady zbrodni. Następnego dnia personel kliniki zauważy, że dyrektor niespodziewanie zniknął. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, zaproponuje mężowi wyjazd do USA na stałe. Marcin odejdzie z firmy Domańskiej i wróci do pracy detektywa. Martyna, choć wciąż będzie miała wątpliwości, zdecyduje się na pierwszą randkę z Jakubem.

„M jak miłość” odcinek 1943 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1943. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 28 września 2026 roku w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. W nowych scenach wyjdzie na jaw, że dyrektor kliniki nagle zniknął. Jego nieobecność szybko zwróci uwagę pracowników placówki.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy, emitowany w TVP2 od 2000 roku. Jego bohaterami są przede wszystkim Mostowiakowie z Grabiny oraz ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia rodziny. Ich losy rozgrywają się między innymi w Grabinie, Warszawie i Gródku. W serialu nie brakuje miłości, małżeńskich kryzysów, zdrad, chorób, konfliktów i trudnych rozstań. Ważne są też zwykłe codzienne sprawy, problemy w pracy oraz decyzje, które zmieniają życie bohaterów. W obsadzie są m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński