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W poprzednim odcinku spotkanie Sowińskiego z Olkiem szybko przerodziło się w prowokację i bójkę. Chodakowski był tak wzburzony, że resztę wieczoru i większość nocy spędził w barze. Mariusz odkrył romans dyrektora kliniki z Kasią, wpadł w furię i brutalnie zaatakował rywala. Podczas służbowego wyjazdu Domańska wyznała Marcinowi, że jej mąż jest bezpłodny. Chwilę później złożyła mu szokującą propozycję: miał zostać ojcem jej dziecka, a w zamian otrzymać milion złotych. Martyna wreszcie szczerze porozmawiała z Jakubem i przyznała, że jest w nim zakochana. Karski odpowiedział zaproszeniem na oficjalną randkę. Co wydarzy się dalej?
„M jak miłość” odcinek 1943 - streszczenie
Po burzliwym wieczorze Olek wróci do domu w środku nocy, kompletnie pijany. Aneta zrobi mu ostre wyrzuty i nie ukryje, jak bardzo jest wściekła. Tymczasem Mariusz przez kolejne godziny będzie przebywał u Sowińskiego, gdzie zacznie zacierać ślady zbrodni. Następnego dnia personel kliniki zauważy, że dyrektor niespodziewanie zniknął. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, zaproponuje mężowi wyjazd do USA na stałe. Marcin odejdzie z firmy Domańskiej i wróci do pracy detektywa. Martyna, choć wciąż będzie miała wątpliwości, zdecyduje się na pierwszą randkę z Jakubem.
„M jak miłość” odcinek 1943 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1943. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 28 września 2026 roku w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:50. W nowych scenach wyjdzie na jaw, że dyrektor kliniki nagle zniknął. Jego nieobecność szybko zwróci uwagę pracowników placówki.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to polski serial obyczajowy, emitowany w TVP2 od 2000 roku. Jego bohaterami są przede wszystkim Mostowiakowie z Grabiny oraz ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia rodziny. Ich losy rozgrywają się między innymi w Grabinie, Warszawie i Gródku. W serialu nie brakuje miłości, małżeńskich kryzysów, zdrad, chorób, konfliktów i trudnych rozstań. Ważne są też zwykłe codzienne sprawy, problemy w pracy oraz decyzje, które zmieniają życie bohaterów. W obsadzie są m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński