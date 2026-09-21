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W poprzednim odcinku po szpitalu krążyła plotka o romansie Kai i Wiktora. Dotarła także do Wojtka, ale on nie chciał w nią wierzyć. Na SOR trafił nieprzytomny nastolatek z urazami kończyn i bez dokumentów, dlatego ratownicy wezwali policję. Gdy chłopak odzyskał przytomność, Daniel próbował zebrać wywiad. Powiadomił też dyrektora, że z powodu krytycznego stanu pacjenta musi działać bez zgody opiekunów, bo konieczna jest natychmiastowa operacja. Kiedy w szpitalu zjawiła się matka nastolatka, lekarze zaczęli podejrzewać, że jego problem jest poważniejszy niż samo złamanie. Łukasz i Daniel musieli połączyć siły. Zespół Wojtka pojechał również do squotu po dziewczynę, która najprawdopodobniej zażyła opioidy. Po odzyskaniu przytomności pacjentka zaatakowała ratowników, a Artur wymagał szycia. Policja ruszyła tropem dilera, Natalia bezskutecznie próbowała szantażować dr Piotrowską, a Kaja była zaskoczona planami Wiktora związanymi ze zmianą szpitala. Po dyżurze Daniel i Łukasz pokłócili się o urodziny Julki. Co wydarzy się tym razem?
„Szpital św. Anny” odcinek 150 - streszczenie
Marta i Tomek pomogą rannej kobiecie, która cierpi na urojenia. Towarzyszyć będą jej dwie córki. Gdy pojawi się mąż pacjentki, kobieta nie pozwoli mu się do siebie zbliżyć, a dzieci wyraźnie będą się go bały. W szpitalu badania wykażą, że pacjentka zażyła narkotyki. Kobieta spróbuje uciec i zapewni Martę, że nie brała żadnych nielegalnych substancji. Poruszona jej sytuacją Marta przygotuje plan pomocy. Dr Anna Knapik zleci konsultację ginekologiczną pacjentki z bólem brzucha. Szybko okaże się, że konieczny jest zabieg. Przy operacji pomoże Daria, choć jest na urlopie macierzyńskim i coraz mocniej odczuwa zmęczenie rolą mamy. Krzysztof zaproponuje jej, by razem zamieszkali. Podczas urodzin Julci w sali zabaw Łukasz źle zniesie widok szczęśliwej Asi u boku Daniela, a kobieta ponownie poruszy temat rozwodu. Krzysztof poprosi też Łukasza o przyjęcie do szpitala.
„Szpital św. Anny” odcinek 150 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
150. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w poniedziałek, 28 września 2026 roku. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:50. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVN. O tej samej porze stacja pokazała także poprzedni, 149. odcinek.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia muszą szybko podejmować trudne decyzje i pomagać pacjentom pod presją czasu. Zawodowe wyzwania przeplatają się u nich z prywatnymi problemami, rodzinnymi obowiązkami, miłością i konfliktami. Ważną rolę odgrywają też przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk