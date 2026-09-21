W poprzednim odcinku po szpitalu krążyła plotka o romansie Kai i Wiktora. Dotarła także do Wojtka, ale on nie chciał w nią wierzyć. Na SOR trafił nieprzytomny nastolatek z urazami kończyn i bez dokumentów, dlatego ratownicy wezwali policję. Gdy chłopak odzyskał przytomność, Daniel próbował zebrać wywiad. Powiadomił też dyrektora, że z powodu krytycznego stanu pacjenta musi działać bez zgody opiekunów, bo konieczna jest natychmiastowa operacja. Kiedy w szpitalu zjawiła się matka nastolatka, lekarze zaczęli podejrzewać, że jego problem jest poważniejszy niż samo złamanie. Łukasz i Daniel musieli połączyć siły. Zespół Wojtka pojechał również do squotu po dziewczynę, która najprawdopodobniej zażyła opioidy. Po odzyskaniu przytomności pacjentka zaatakowała ratowników, a Artur wymagał szycia. Policja ruszyła tropem dilera, Natalia bezskutecznie próbowała szantażować dr Piotrowską, a Kaja była zaskoczona planami Wiktora związanymi ze zmianą szpitala. Po dyżurze Daniel i Łukasz pokłócili się o urodziny Julki. Co wydarzy się tym razem?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Szpital św. Anny” odcinek 150 - streszczenie

Marta i Tomek pomogą rannej kobiecie, która cierpi na urojenia. Towarzyszyć będą jej dwie córki. Gdy pojawi się mąż pacjentki, kobieta nie pozwoli mu się do siebie zbliżyć, a dzieci wyraźnie będą się go bały. W szpitalu badania wykażą, że pacjentka zażyła narkotyki. Kobieta spróbuje uciec i zapewni Martę, że nie brała żadnych nielegalnych substancji. Poruszona jej sytuacją Marta przygotuje plan pomocy. Dr Anna Knapik zleci konsultację ginekologiczną pacjentki z bólem brzucha. Szybko okaże się, że konieczny jest zabieg. Przy operacji pomoże Daria, choć jest na urlopie macierzyńskim i coraz mocniej odczuwa zmęczenie rolą mamy. Krzysztof zaproponuje jej, by razem zamieszkali. Podczas urodzin Julci w sali zabaw Łukasz źle zniesie widok szczęśliwej Asi u boku Daniela, a kobieta ponownie poruszy temat rozwodu. Krzysztof poprosi też Łukasza o przyjęcie do szpitala.

„Szpital św. Anny” odcinek 150 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

150. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w poniedziałek, 28 września 2026 roku. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:50. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVN. O tej samej porze stacja pokazała także poprzedni, 149. odcinek.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia muszą szybko podejmować trudne decyzje i pomagać pacjentom pod presją czasu. Zawodowe wyzwania przeplatają się u nich z prywatnymi problemami, rodzinnymi obowiązkami, miłością i konfliktami. Ważną rolę odgrywają też przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk