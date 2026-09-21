Trzeci kadrowicz walczy z urazem. Dziennikarz przekazał niepokojące wieści

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-09-21 8:16

Jan Urban prawdopodobnie dokona kolejnej roszady w kadrze reprezentacji Polski. Dziennikarz Mateusz Borek ujawnił, że udział Filipa Rózgi w najbliższym zgrupowaniu stanął właśnie pod sporym znakiem zapytania ze względów zdrowotnych.

Filip Rózga
Autor: Lukasz Grochala/ Cyfrasport Filip Rózga

Niedzielny mecz w lidze austriackiej zakończył się wyjazdową porażką Sturmu Graz z Red Bullem Salzburg 0:3. Polak wszedł na murawę w 66. minucie. 23-letni pomocnik zmienił Valmira Matoshiego, lecz nie zdołał odwrócić losów przegranej.

Tuż po ostatnim gwizdku na jaw wyszły alarmujące doniesienia o kondycji zdrowotnej piłkarza. Choć zawodnik figuruje na liście powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski, jego wizyta na kadrze pozostaje teraz niezwykle niepewna.

„Filip Rózga ma problemy zdrowotne i jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie do dyspozycji selekcjonera na mecze Ligi Narodów. Jutro rano badania i ostateczna weryfikacja problemu zdrowotnego” – przekazał za pośrednictwem serwisu X dziennikarz Mateusz Borek.

Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi przeciwnościami przed zbliżającymi się meczami. Wcześniejsze urazy wykluczyły już z udziału w kadrze Kamila Grabarę oraz Adriana Benedyczaka. Sytuacja 23-latka wyjaśni się tuż po poniedziałkowych testach medycznych. Polski Związek Piłki Nożnej niebawem ogłosi też ewentualne awaryjne dowołania na zgrupowanie.

JAN TOMASZEWSKI GRZMI PO POWOŁANIACH DO KADRY. OSTRY APEL DO URBANA

Rolki