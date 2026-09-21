Trzeci kadrowicz walczy z urazem. Dziennikarz przekazał niepokojące wieści

Niedzielny mecz w lidze austriackiej zakończył się wyjazdową porażką Sturmu Graz z Red Bullem Salzburg 0:3. Polak wszedł na murawę w 66. minucie. 23-letni pomocnik zmienił Valmira Matoshiego, lecz nie zdołał odwrócić losów przegranej.

Tuż po ostatnim gwizdku na jaw wyszły alarmujące doniesienia o kondycji zdrowotnej piłkarza. Choć zawodnik figuruje na liście powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski, jego wizyta na kadrze pozostaje teraz niezwykle niepewna.

„Filip Rózga ma problemy zdrowotne i jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie do dyspozycji selekcjonera na mecze Ligi Narodów. Jutro rano badania i ostateczna weryfikacja problemu zdrowotnego” – przekazał za pośrednictwem serwisu X dziennikarz Mateusz Borek.

Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi przeciwnościami przed zbliżającymi się meczami. Wcześniejsze urazy wykluczyły już z udziału w kadrze Kamila Grabarę oraz Adriana Benedyczaka. Sytuacja 23-latka wyjaśni się tuż po poniedziałkowych testach medycznych. Polski Związek Piłki Nożnej niebawem ogłosi też ewentualne awaryjne dowołania na zgrupowanie.