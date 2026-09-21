W poprzednim odcinku Kasia bezskutecznie szukała pilnej pomocy psychiatrycznej dla buntującego się Ksawerego. Hubert sprawdził przeszłość Lucyny, ale to, czego się dowiedział, sprawiło, że całkowicie stracił do niej zaufanie. Zwierzchowska zaskoczyła Agatę i Ignacego, radząc im sprzedać mieszkanie i rozważyć emigrację. Oliwka cieszyła się z unijnej dotacji dla swojej firmy, lecz jej radość szybko zmącił dług u Kępskiego. Mężczyzna zapowiedział, że naliczy odsetki, a po spotkaniu z byłą partnerką pojechał porozmawiać z Grażyną. Co wydarzy się dalej?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Barwy szczęścia” odcinek 3407 - streszczenie

Kasia i Mariusz pojawią się na pogrzebie Dąbrowskiego. Podczas ceremonii Szymańska ostrzeże sąsiadkę przed Janką. Poruszony losem dziewczyny Karpiuk po raz kolejny zaprosi ją na rodzinny obiad. Tymczasem Grzelakowie zostaną pozwani przez pana Bogumiła, który po zatruciu grzybami zażąda od nich 100 tysięcy złotych odszkodowania. Natalia będzie przekonywać Borysa, by polubownie zakończył sprawę i zawarł ugodę z seniorem. Bruno i Karolina przygotują w hotelu inscenizację własnego ślubu. Amelia będzie oburzona, gdy odkryje, że wydarzenie jest jedynie wyreżyserowanym spektaklem dla mediów.

„Barwy szczęścia” odcinek 3407 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3407. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 28 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Bohaterowie ponownie będą musieli zmierzyć się z trudnymi sprawami i decyzjami.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami oraz w Zakrzewiu. Mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. Ich losy łączą wątki miłosne, społeczne, zawodowe, komediowe i kryminalne. To historia ludzi z różnych pokoleń, którzy próbują układać sobie życie mimo kolejnych zmian. W serialu grają m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak