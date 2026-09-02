W poprzednim odcinku Rogowski zapewnił Agnes, że zakończył romans z Joanną. Złożył nawet wypowiedzenie w szpitalu w Gródku, by zerwać kontakt z kochanką. Gdy jednak Dobrzańska poprosiła go o ostatnie spotkanie, lekarz uległ i znów wpadł w jej ramiona. Maria zauważyła, że mąż zachowuje się podejrzanie, dlatego zwróciła się o wsparcie do Judyty. Wszystko tłumaczyła kryzysem wieku średniego. Dorota pojechała do Warszawy na badania kontrolne, a Franek spędził cały dzień z Bartkiem i zaczął mu ufać. Natalia wybierała suknię ślubną z pomocą Hani i Adama.

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„M jak miłość” odcinek 1938 - streszczenie

Po nocy z Kasią Sowiński szybko zainteresuje się kolejną lekarką. Spróbuje umówić się po dyżurze z rezydentką Klaudią, ale ta zdecydowanie odrzuci jego zaloty. Olek wreszcie wyzna Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. W szpitalu Chodakowski natknie się na siostrę Sowińskiego. Dyrektor zareaguje wybuchem furii i o mało nie rzuci się na chirurga. Iwona, dręczona koszmarami i niepokojącymi znakami, zacznie robić życiowe porządki, bo będzie przekonana, że jej śmierć jest blisko. Domańska wciąż będzie osaczać Marcina, a Klara podeśle jej deepfake z Chodakowskim w roli głównej. Kama coraz mocniej będzie obwiniać się o zawodowe decyzje męża.

„M jak miłość” odcinek 1938 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1938. odcinek „M jak miłość” TVP2 wyemituje 8 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. W szpitalu dojdzie wtedy do ostrego starcia. Sowiński straci panowanie nad sobą w obecności Chodakowskiego.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum historii są Mostowiakowie z Grabiny oraz ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia bohaterów. Ich losy splatają się między rodzinnym domem, Warszawą, Gródkiem i innymi ważnymi miejscami. W serialu nie brakuje miłości, małżeństw, zdrad, chorób, konfliktów, wyjazdów i prób ratowania relacji. Ważne są też zwykłe rozmowy, praca, przyjaźnie oraz decyzje, które potrafią odmienić życie bohaterów. W obsadzie są m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński