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W poprzednim odcinku Rogowski zapewnił Agnes, że zakończył romans z Joanną. Złożył nawet wypowiedzenie w szpitalu w Gródku, by zerwać kontakt z kochanką. Gdy jednak Dobrzańska poprosiła go o ostatnie spotkanie, lekarz uległ i znów wpadł w jej ramiona. Maria zauważyła, że mąż zachowuje się podejrzanie, dlatego zwróciła się o wsparcie do Judyty. Wszystko tłumaczyła kryzysem wieku średniego. Dorota pojechała do Warszawy na badania kontrolne, a Franek spędził cały dzień z Bartkiem i zaczął mu ufać. Natalia wybierała suknię ślubną z pomocą Hani i Adama.
„M jak miłość” odcinek 1938 - streszczenie
Po nocy z Kasią Sowiński szybko zainteresuje się kolejną lekarką. Spróbuje umówić się po dyżurze z rezydentką Klaudią, ale ta zdecydowanie odrzuci jego zaloty. Olek wreszcie wyzna Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. W szpitalu Chodakowski natknie się na siostrę Sowińskiego. Dyrektor zareaguje wybuchem furii i o mało nie rzuci się na chirurga. Iwona, dręczona koszmarami i niepokojącymi znakami, zacznie robić życiowe porządki, bo będzie przekonana, że jej śmierć jest blisko. Domańska wciąż będzie osaczać Marcina, a Klara podeśle jej deepfake z Chodakowskim w roli głównej. Kama coraz mocniej będzie obwiniać się o zawodowe decyzje męża.
„M jak miłość” odcinek 1938 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1938. odcinek „M jak miłość” TVP2 wyemituje 8 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. W szpitalu dojdzie wtedy do ostrego starcia. Sowiński straci panowanie nad sobą w obecności Chodakowskiego.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum historii są Mostowiakowie z Grabiny oraz ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia bohaterów. Ich losy splatają się między rodzinnym domem, Warszawą, Gródkiem i innymi ważnymi miejscami. W serialu nie brakuje miłości, małżeństw, zdrad, chorób, konfliktów, wyjazdów i prób ratowania relacji. Ważne są też zwykłe rozmowy, praca, przyjaźnie oraz decyzje, które potrafią odmienić życie bohaterów. W obsadzie są m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński