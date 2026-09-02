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„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Jego bohaterami są Mostowiakowie z Grabiny, ich bliscy, przyjaciele oraz kolejne pokolenia rodziny. Ich losy toczą się przede wszystkim w Grabinie, Warszawie i Gródku. W życiu bohaterów nie brakuje miłości, zdrad, chorób, konfliktów, powrotów i trudnych wyborów. W 1937. odcinku kilka relacji znów mocno się skomplikuje.
„M jak miłość” odcinek 1937 - streszczenie
Rogowski zapewni Agnes, że zakończył romans z Joanną. By zerwać kontakt z kochanką, złoży wypowiedzenie w szpitalu w Gródku. Dobrzańska będzie jednak błagała go o ostatnie spotkanie. Artur ulegnie i znów wpadnie w jej ramiona. Maria zauważy, że mąż ostatnio zachowuje się podejrzanie. Poprosi Judytę o wsparcie, tłumacząc jego zachowanie kryzysem wieku średniego. Dorota pojedzie do Warszawy na badania kontrolne. Franek spędzi cały dzień z Bartkiem, zacznie mu ufać, a między nimi narodzi się przyjaźń. Natalia wybierze suknię ślubną z pomocą Hani i Adama.
„M jak miłość” odcinek 1937 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1937. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku w TVP2. Początek o godzinie 20:50. Rogowski spróbuje tego wieczoru zakończyć relację z Joanną, ale szybko złamie swoją decyzję. Maria zacznie za to podejrzewać, że z mężem dzieje się coś niepokojącego.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” opowiada o Mostowiakach z Grabiny i ich bliskich. Serial skupia się na codziennych problemach, uczuciach, małżeństwach i skomplikowanych relacjach. Bohaterowie przeżywają rozstania, powroty, rodzinne konflikty oraz zawodowe kłopoty. Dla wielu z nich Grabina wciąż jest miejscem, które kojarzy się z domem i bliskością. Rodzinne historie przeplatają się z wątkami z Warszawy, Gródka i innych miejsc. W serialu występują m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński