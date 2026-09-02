„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Jego bohaterami są Mostowiakowie z Grabiny, ich bliscy, przyjaciele oraz kolejne pokolenia rodziny. Ich losy toczą się przede wszystkim w Grabinie, Warszawie i Gródku. W życiu bohaterów nie brakuje miłości, zdrad, chorób, konfliktów, powrotów i trudnych wyborów. W 1937. odcinku kilka relacji znów mocno się skomplikuje.

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„M jak miłość” odcinek 1937 - streszczenie

Rogowski zapewni Agnes, że zakończył romans z Joanną. By zerwać kontakt z kochanką, złoży wypowiedzenie w szpitalu w Gródku. Dobrzańska będzie jednak błagała go o ostatnie spotkanie. Artur ulegnie i znów wpadnie w jej ramiona. Maria zauważy, że mąż ostatnio zachowuje się podejrzanie. Poprosi Judytę o wsparcie, tłumacząc jego zachowanie kryzysem wieku średniego. Dorota pojedzie do Warszawy na badania kontrolne. Franek spędzi cały dzień z Bartkiem, zacznie mu ufać, a między nimi narodzi się przyjaźń. Natalia wybierze suknię ślubną z pomocą Hani i Adama.

„M jak miłość” odcinek 1937 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1937. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku w TVP2. Początek o godzinie 20:50. Rogowski spróbuje tego wieczoru zakończyć relację z Joanną, ale szybko złamie swoją decyzję. Maria zacznie za to podejrzewać, że z mężem dzieje się coś niepokojącego.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” opowiada o Mostowiakach z Grabiny i ich bliskich. Serial skupia się na codziennych problemach, uczuciach, małżeństwach i skomplikowanych relacjach. Bohaterowie przeżywają rozstania, powroty, rodzinne konflikty oraz zawodowe kłopoty. Dla wielu z nich Grabina wciąż jest miejscem, które kojarzy się z domem i bliskością. Rodzinne historie przeplatają się z wątkami z Warszawy, Gródka i innych miejsc. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński