Igor zdecyduje się na drastyczny krok w "Na Wspólnej". Zamknie Julkę w ośrodku. Potem obmyśli zemstę na dilerze

Nowak odda córkę na zamkniętą terapię w odcinku 4278 "Na Wspólnej"

W 4278. epizodzie "Na Wspólnej" widzowie zobaczą, jak Igor ostatecznie pozostawi Julkę w specjalistycznym, zamkniętym ośrodku. Wcześniejsze leczenie w domowych warunkach nie da rezultatów – po zaledwie dwóch tygodniach abstynencji nastolatka znów sięgnie po narkotyki.

Wykorzysta tylko chwilę wolności, z powodzeniem zwodząc zarówno swojego terapeutę, jak i ojca, że czuje się lepiej i jest gotowa na powrót do szkoły. W rzeczywistości będzie zależało jej wyłącznie na wyjściu, by móc spotkać się ze swoim dostawcą (w tej roli Hubert Simon) i zdobyć kolejne używki.

Julka od razu zażyje zakupione narkotyki, co błyskawicznie wyjdzie na jaw. Jej ojciec pojawi się przed budynkiem szkoły, by ją zabrać, i zastanie córkę pod wpływem środków odurzających. W tym momencie w 4278. odcinku "Na Wspólnej" Nowak zyska pewność, że łagodniejsze metody zawiodły i będzie musiał podjąć znacznie bardziej stanowcze kroki.

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Julka odrzuci pomoc w nowym odcinku "Na Wspólnej"

Akcja 4278. odcinka "Na Wspólnej" nabierze tempa, gdy Igor wsadzi córkę do auta i zawiezie wprost przed drzwi zamkniętego ośrodka terapeutycznego. Zrozpaczona Julka będzie desperacko bronić się przed odwykiem. Dodatkowo głód narkotykowy sprawi, że jej opór oraz agresja znacznie się nasilą. Dziewczyna wyrzuci z siebie wiele okrutnych słów, chcąc zranić ojca, jednak Nowak nie zmieni swojej decyzji.

Igor w 4278. odcinku "Na Wspólnej" uświadomi sobie, że zamknięty ośrodek to jedyna szansa na ocalenie córki. Po pozostawieniu jej pod specjalistyczną opieką, postanowi wziąć sprawy we własne ręce i rozprawić się z osobą, która sprzedaje dziewczynie toksyczne substancje.

W 4278 odcinku "Na Wspólnej" Igor przyszykuje pułapkę na handlarza

Z najnowszych informacji o 4278. odcinku "Na Wspólnej" wynika, że Nowak wykorzysta telefon Julki, by skontaktować się z jej dilerem. Dziennikarz będzie podszywał się pod córkę, wysyłając mu wiadomości, by mężczyzna nie zorientował się w przygotowywanej zasadzce. Widzowie z pewnością będą się zastanawiać, czy uda mu się namierzyć chłopaka.

Czy handlarz wyczuje podstęp w 4278. odcinku "Na Wspólnej"? Czy problemy Julki dobiegną końca? Rozwój wydarzeń zostanie przedstawiony w następnych epizodach serialu.