Igor zdecyduje się na drastyczny krok w "Na Wspólnej". Zamknie Julkę w ośrodku. Potem obmyśli zemstę na dilerze

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-09-01 15:52

W najbliższym, 4278. odcinku "Na Wspólnej" rozegra się prawdziwy dramat. Igor (Jakub Wesołowski) zawiezie swoją córkę (Maja Oświecińska) prosto do zamkniętego ośrodka leczenia uzależnień. Dziewczyna będzie wściekła i na głodzie narkotykowym. Odmówi poddania się terapii, ale Nowak pozostanie nieugięty, nawet słysząc jej bolesne słowa. Zostawi ją na odwyku, po czym zacznie działać przeciwko dilerowi (Hubert Simon), aby na dobre zakończyć ten trudny etap. Jakie będą efekty tego planu?

Igor zdecyduje się na drastyczny krok w Na Wspólnej. Zamknie Julkę w ośrodku. Potem obmyśli zemstę na dilerze
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Igor zdecyduje się na drastyczny krok w "Na Wspólnej". Zamknie Julkę w ośrodku. Potem obmyśli zemstę na dilerze

Nowak odda córkę na zamkniętą terapię w odcinku 4278 "Na Wspólnej"

W 4278. epizodzie "Na Wspólnej" widzowie zobaczą, jak Igor ostatecznie pozostawi Julkę w specjalistycznym, zamkniętym ośrodku. Wcześniejsze leczenie w domowych warunkach nie da rezultatów – po zaledwie dwóch tygodniach abstynencji nastolatka znów sięgnie po narkotyki.

Wykorzysta tylko chwilę wolności, z powodzeniem zwodząc zarówno swojego terapeutę, jak i ojca, że czuje się lepiej i jest gotowa na powrót do szkoły. W rzeczywistości będzie zależało jej wyłącznie na wyjściu, by móc spotkać się ze swoim dostawcą (w tej roli Hubert Simon) i zdobyć kolejne używki.

Julka od razu zażyje zakupione narkotyki, co błyskawicznie wyjdzie na jaw. Jej ojciec pojawi się przed budynkiem szkoły, by ją zabrać, i zastanie córkę pod wpływem środków odurzających. W tym momencie w 4278. odcinku "Na Wspólnej" Nowak zyska pewność, że łagodniejsze metody zawiodły i będzie musiał podjąć znacznie bardziej stanowcze kroki.

Na Wspólnej, odcinek 4278: Igor zamknie uzależnioną Julkę na odwyku! Tak podejdzie jej dilera - ZDJĘCIA
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Julka odrzuci pomoc w nowym odcinku "Na Wspólnej"

Akcja 4278. odcinka "Na Wspólnej" nabierze tempa, gdy Igor wsadzi córkę do auta i zawiezie wprost przed drzwi zamkniętego ośrodka terapeutycznego. Zrozpaczona Julka będzie desperacko bronić się przed odwykiem. Dodatkowo głód narkotykowy sprawi, że jej opór oraz agresja znacznie się nasilą. Dziewczyna wyrzuci z siebie wiele okrutnych słów, chcąc zranić ojca, jednak Nowak nie zmieni swojej decyzji.

Igor w 4278. odcinku "Na Wspólnej" uświadomi sobie, że zamknięty ośrodek to jedyna szansa na ocalenie córki. Po pozostawieniu jej pod specjalistyczną opieką, postanowi wziąć sprawy we własne ręce i rozprawić się z osobą, która sprzedaje dziewczynie toksyczne substancje.

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W 4278 odcinku "Na Wspólnej" Igor przyszykuje pułapkę na handlarza

Z najnowszych informacji o 4278. odcinku "Na Wspólnej" wynika, że Nowak wykorzysta telefon Julki, by skontaktować się z jej dilerem. Dziennikarz będzie podszywał się pod córkę, wysyłając mu wiadomości, by mężczyzna nie zorientował się w przygotowywanej zasadzce. Widzowie z pewnością będą się zastanawiać, czy uda mu się namierzyć chłopaka.

Czy handlarz wyczuje podstęp w 4278. odcinku "Na Wspólnej"? Czy problemy Julki dobiegną końca? Rozwój wydarzeń zostanie przedstawiony w następnych epizodach serialu.

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