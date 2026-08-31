W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" było sporo miłosnych gierek i podejrzeń o zdradę. Sinan za wszelką cenę próbował zdobyć dowody na potajemny związek Kivanca i Betul, żeby odwieść Aynur od zaręczyn. Tymczasem Cansel i Sibel ruszyły z planem, a Sibel odegrała „przypadkowe” spotkanie w pobliżu biura Sedata. Czarna coraz bardziej podejrzewała Ibrahima, gdy przyłapała go na tajemniczych telefonach do nieznanej kobiety. Nana z kolei starała się okazać Poyrazowi wsparcie i uspokoić napięcie między nimi. Co z tego wyniknie?

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"Dziedzictwo" odc. 1024 - streszczenie

Cansel namawia Sibel do podstępu. Chce, żeby dosypała Poyrazowi środki nasenne do wody. Po walce mężczyzna robi się coraz słabszy, więc Sibel korzysta z okazji i zabiera go do warsztatu. Gdy Poyraz odzyskuje przytomność, próbuje ją odprawić, ale Sibel nie chce odpuścić. W tym czasie Cansel specjalnie wysyła na miejsce Nanę, licząc, że ta zobaczy ich razem w dwuznacznej sytuacji. Równolegle Sinan naciska na Kivanca, by powiedział Aynur prawdę, a to kończy się rozstaniem.

"Dziedzictwo" odc. 1024 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz "Dziedzictwo" na bieżąco, odcinek 1024 zobaczysz w TVP1 we wtorek 8 września 2026 roku. Emisja startuje o 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial o rodzinnych tajemnicach, trudnych wyborach i emocjach, które szybko wymykają się spod kontroli. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem wśród głównych bohaterów zaszło sporo zmian. Po kolejnych dramatycznych wydarzeniach na pierwszy plan wysunęły się nowe wątki, w tym historia Nany i Poyraza. W obsadzie serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sila Turkoglu jako Seher

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Melih Ozkaya jako Komisarz Ali

Gulderen Guler jako Kiraz

Binnaz Ekren jako Adalet

Omer Gecu jako Cenger

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Gulay Ozdem jako Ikbal

Ferda Isil jako Sultan Hala

Hilal Yildiz jako Zuhal