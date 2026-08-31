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W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" było sporo miłosnych gierek i podejrzeń o zdradę. Sinan za wszelką cenę próbował zdobyć dowody na potajemny związek Kivanca i Betul, żeby odwieść Aynur od zaręczyn. Tymczasem Cansel i Sibel ruszyły z planem, a Sibel odegrała „przypadkowe” spotkanie w pobliżu biura Sedata. Czarna coraz bardziej podejrzewała Ibrahima, gdy przyłapała go na tajemniczych telefonach do nieznanej kobiety. Nana z kolei starała się okazać Poyrazowi wsparcie i uspokoić napięcie między nimi. Co z tego wyniknie?
"Dziedzictwo" odc. 1024 - streszczenie
Cansel namawia Sibel do podstępu. Chce, żeby dosypała Poyrazowi środki nasenne do wody. Po walce mężczyzna robi się coraz słabszy, więc Sibel korzysta z okazji i zabiera go do warsztatu. Gdy Poyraz odzyskuje przytomność, próbuje ją odprawić, ale Sibel nie chce odpuścić. W tym czasie Cansel specjalnie wysyła na miejsce Nanę, licząc, że ta zobaczy ich razem w dwuznacznej sytuacji. Równolegle Sinan naciska na Kivanca, by powiedział Aynur prawdę, a to kończy się rozstaniem.
"Dziedzictwo" odc. 1024 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli śledzisz "Dziedzictwo" na bieżąco, odcinek 1024 zobaczysz w TVP1 we wtorek 8 września 2026 roku. Emisja startuje o 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki serial o rodzinnych tajemnicach, trudnych wyborach i emocjach, które szybko wymykają się spod kontroli. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem wśród głównych bohaterów zaszło sporo zmian. Po kolejnych dramatycznych wydarzeniach na pierwszy plan wysunęły się nowe wątki, w tym historia Nany i Poyraza. W obsadzie serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
- Sila Turkoglu jako Seher
- Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Melih Ozkaya jako Komisarz Ali
- Gulderen Guler jako Kiraz
- Binnaz Ekren jako Adalet
- Omer Gecu jako Cenger
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Gulay Ozdem jako Ikbal
- Ferda Isil jako Sultan Hala
- Hilal Yildiz jako Zuhal