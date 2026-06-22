M jak miłość. Sceny z nowego sezonu potwierdzają kryzys u Rogowskich. Ta rozmowa skończy się katastrofą

Artur zdradził żonę. Co wydarzy się w nowym sezonie "M jak miłość"?

Wątek niewierności lekarza to jeden z najbardziej emocjonujących momentów poprzedniej transzy serialu. Przypomnijmy, że Rogowski zauroczył się dużo młodszą od siebie Joanną, która zresztą otwarcie powiedziała mu o swoich uczuciach. Sytuacja nabrała tempa w ostatnim przed wakacyjną przerwą odcinku, kiedy to doszło do fizycznego zbliżenia. Teraz niewierny mąż będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego czynu. Zraniona Marysia najprawdopodobniej długo nie będzie potrafiła przejść do porządku dziennego nad błędami partnera. Co więcej, sam Artur może wcale nie chcieć walczyć o małżeństwo, wybierając relację z nową kobietą.

Rodzinna konfrontacja u Mostowiaków w Grabinie

Podczas ostatnich dni zdjęciowych aktorzy pracowali nad niezwykle ciężkimi scenami. Akcja działa się w rodzinnym domu Mostowiaków. Karina Woźniak, odtwórczyni roli Basi, podzieliła się zakulisowym nagraniem. Widać na nim Roberta Moskwę w niezwykle napiętej sytuacji ze swoją serialową żoną. Po niezwykle ostrej i nieprzyjemnej dyskusji Marysia opuszcza pokój. Twarz serialowego Artura mówiła wszystko – o szybkim pojednaniu nie ma mowy. Zamiast tego czeka go smutek i narastająca frustracja. Być może ich drogi zejdą się w zupełnie innych kierunkach, a widmo ostatecznego rozstania stanie się coraz bardziej realne.

Czy to koniec związku Marysi i Artura?

Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach fani „M jak miłość” zobaczą poważny kryzys w związku Rogowskich. Przed nimi pasmo trudnych rozmów, wzajemnych pretensji i przytłaczających emocji. Warto dodać, że w życiu samej Marysi również zajdą istotne zmiany. Na horyzoncie pojawi się nowy, tajemniczy bohater, w którego wcieli się Marcin Kwaśny.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!